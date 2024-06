Attaques par rebond via le service Polyfill.io

Des acteurs malveillants exploitent le service populaire Polyfill.io pour mener des attaques par rebond à grande échelle en exploitant la chaîne logistique du logiciel.

Dans un billet de blog publié mardi, des chercheurs de l’entreprise néerlandaise de cybersécurité Sansec ont révélé une campagne massive de compromission de la chaîne logistique du logiciel impliquant Polyfill.io, un service de bibliothèque JavaScript largement utilisé. Sansec a découvert que des acteurs malveillants avaient injecté des charges utiles Polyfill malveillantes dans plus de 100 000 sites web. Les chercheurs ont initialement observé l’activité à partir de février, après l’acquisition du domaine Polyfill.io et du compte GitHub par Funnull, une société chinoise.

Sansec souligne que le domaine a injecté des logiciels malveillants dans des terminaux mobiles par l’intermédiaire de tout site web qui l’intègre en utilisant le domaine cdn.polyfill.io. Bien que la bibliothèque open source soit utilisée pour assurer le support d’anciens navigateurs, la portée potentielle de l’attaque est importante. SanSec estime que plus de 100 000 sites, dont Intuit et le Forum économique mondial, utilisent polyfill.

La manipulation des fonctions et des comptes GitHub pour mener des attaques en compromission de la chaîne logistique du logiciel est une tendance croissante en 2024.

« Le code polyfill est généré dynamiquement sur la base des en-têtes HTTP, de sorte que de multiples vecteurs d’attaque sont probables », indique Sansec dans son blog.

Les chercheurs ont enquêté sur un incident où polyfill a été malicieusement utilisé pour rediriger les utilisateurs mobiles vers un site de paris sportifs à l’aide d’un faux domaine Google Analytics. Sansec avertit que le code avait été écrit avec une protection contre la rétro-ingénierie et qu’il ne s’activait que sur des appareils spécifiques et à des heures précises. Plus inquiétant encore, le code ne s’activait pas lorsqu’il détectait un utilisateur administrateur et retardait l’exécution lorsqu’un service d’analyse web était trouvé.

« L’auteur original de polyfill recommande de ne pas l’utiliser du tout, car les navigateurs modernes n’en ont plus besoin de toute façon », relève Sansec.

Sansec a mis à jour son blog mercredi en indiquant subir des attaques en DDoS depuis la publication de son étude sur Polyfill.io. En outre, les chercheurs ont indiqué que Namecheap avait suspendu le nom de domaine, ce qui « élimine le risque pour l’instant ». Ils avaient précédemment noté que Funnull avait enregistré plusieurs noms de domaines de secours pour Polyfill.io auprès de Namecheap et d’autres bureaux d’enregistrement de noms de domaine.

Funnull a publié une déclaration sur X, anciennement Twitter, mercredi, réfutant toute implication du service Polyfill.io dans une activité malveillante.

Someone has maliciously defamed us. We have no supply chain risks because all content is statically cached. Any involvement of third parties could introduce potential risks to your website,

but no one would do this as it would be jeopardize our own reputation.



We have already…