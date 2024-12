Vol de données CB : la menace oubliée des skimmers

C’était à la fin de l’été 2018 : British Airways reconnaissait le vol de données de cartes bancaires de 380 000 de ses clients, utilisateurs de son site Web et de son application mobile. RiskIQ pointait alors un suspect, qui allait faire largement parler de lui : Magecart, dont on découvrirait plus tard qu’il ne s’agissait pas d’un seul groupe, mais de plusieurs, notamment à la suite d’une enquête conduite conjointement par RiskIQ et Flashpoint.

La nébuleuse Magecart vise des sites de commerce en ligne animés par Magento pour dérober des détails de cartes bancaires. Mais depuis, le soufflet médiatique est largement retombé. À tort, semble-t-il.

Un déficit médiatique préjudiciable Félix Aimé, chercheur en renseignement sur les menaces chez Sekoia.io, reste vigilant. Dans un message sur X, anciennement Twitter, il alertait, en ce 23 décembre, de la présence de la menace sur un site de vente en ligne. Son intérêt pour cette menace de ce que l’on appelle les skimmers, des implants logiciels qui permettent d’assurer le vol de ces données de paiement CB ne date pas d’hier. Au printemps 2020, celui qui était alors analyste du sein du Great de Kaspersky, nous expliquait scanner « de l’ordre de 50 000 sites Web par jour, à la recherche d’anomalies, de redirections qui ne devraient pas être, etc. Tous les deux ou trois jours, je récupère des alertes ». Ces alertes, accessoirement, ne se limitent pas à des skimmers, mais concernent aussi « de la redirection publicitaire, des waterholes d’états, etc. ». C’était en fait même le point de départ de ses recherches, avant qu’il n’ajoute à ses outils d’analyse des sites d’e-commerce. Fin mai 2020, Félix Aimé avait averti Bureau Vallée. L’enseigne avait réagi très vite, à la surprise du chercheur : « ils ont compris ce qui se passait, mais c’est excessivement rare que non seulement j’ai une réponse, mais celle-ci montre que mon alerte a été comprise ». C’est d’ailleurs là qu’il identifiait un problème grave : le déficit de sensibilisation, de compréhension de la menace : ouvrir une boutique en ligne peut être fait rapidement et relativement aisément, notamment avec un Shopify, par exemple. Dès lors, il n’est pas rare que ceux qui opèrent un site d’e-commerce ne comprennent pas ce qui s’est passé lorsque leur site est compromis par un skimmer… ni ne sachent comment gérer l’incident, ne serait-ce que vis-à-vis de leurs clients.