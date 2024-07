Les secrets d’ArianeGroup pour décoller vers le « Data Centric »

Confronté à la concurrence féroce de SpaceX, ArianeGroup a repris le chemin de l’espace avec Ariane 6. Et en coulisses, le fabricant européen de lanceurs a dû passer d’une culture très ingénieurs à une culture plus « Data ».

Cette évolution se retrouve directement dans l’IT du groupe. L’industriel manipule énormément de données et a pris conscience qu’il fallait commencer à la valoriser pour en tirer des bénéfices. « Nous sommes partis de plusieurs constats qui ont permis de construire une stratégie globale », résume Laurent Gallo, Chief Data Officer (CDO) chez ArianeGroup.

« Le premier est que la population des ingénieurs d’Ariane Group a une notion très relative de la valeur de la data. Pour eux, cela reste un concept générique qui n’est pas encore complètement entré dans les esprits. Nous avons l’habitude d’être très orientés technologie plutôt que valeur de la data. L’un de mes rôles est de faire prendre conscience de cette valeur avant de parler de technologies et d’implémentation. »

Face à la concurrence de plus en plus forte des lanceurs de satellites, ArianeGroup doit impérativement réduire ses coûts et accroître l’efficacité de ses process. Pour Laurent Gallo, ce virage vers la culture data peut y contribuer. « Nous commençons à faire de l’anticipation opérationnelle, c’est-à-dire non plus regarder ce qui s’est passé et ce qui se passe actuellement, mais ce qui va se passer. C’est ce que nous essayons de faire avec les technologies d’IA . »

Chaque direction dispose des outils de data science Dataiku. Le stockage cloud reste possible, mais pour quelques données non critiques.

Pour son architecture data, ArianeGroup a repris les concepts du data mesh , avec des data lakehouses on-premise, localisés dans les différentes directions (chacune ayant un data catalog ) et interconnectés via des hubs de données.

« Cela nous empêche d’aller dans le cloud et nous pose aujourd’hui le défi de décloisonner tout cela », explique le CDO. « Nous sommes dans une approche très “Application Centric” et pas “Data Centric”. Mon défi est de retourner ce paradigme. »

La nature de l’activité du groupe impose des mesures de sécurité et de mise en conformité particulièrement sévères sur les données. Ces contraintes ont entraîné une grande fragmentation des environnements et un empilement de réseaux de niveaux de sécurité croissants.

Les 5 piliers de l’étude d’un nouveau cas d’usage

Pour lancer un nouveau cas d’usage, le CDO parle de valeur avant de parler de technologie. Pour y parvenir, il a imposé un template commun qui sert à cadrer l’idée de projet. Ce modèle, le BRD (Business Requirement Dossier), consiste en 5 phases.

Le bloc « Business & Functional needs » constitue le pilier central de la méthode. Cette phase permet de définir ce dont le métier a vraiment besoin. « Tout le chemin de la donnée est matérialisé au sein des blocs de construction, avec des blocs représentant l’acquisition, le stockage, l’accessibilité, le traitement et la visualisation. On fait rédiger des "user stories" aux directions métiers pour qu’ils expriment ce dont ils ont vraiment besoin fonctionnellement ».

La seconde partie du BRD porte sur les sources de données qui devront être mises en œuvre. Cette analyse porte sur l’exploration des sources et la qualité de la donnée attendue.

L’architecture et l’intégration du futur projet dans le patrimoine IT existant s’inscrivent dans le troisième pilier de l’étude. « On décrit dans cette partie les nouveaux process métier enrichis du nouveau cas d’usage, le parcours de la donnée, la couche applicative, et la couche infrastructure. L’idée est d’avoir une traçabilité verticale entre toutes ces couches, de façon à avoir l’analyse d’impact de l’arrivée du nouveau cas d’usage data dans l’ensemble du SI. »

Viennent, enfin, les piliers « Value Proposition » et dévaluations des coûts. Laurent Gallo insiste sur l’importance de la partie Value Proposition dans le dossier : « dans cette partie, il faut définir ce que le cas d’usage va réellement apporter à l’entreprise en comparant les situations “as is” et “to be”. C’est un exercice compliqué et pas toujours simple à exprimer, mais sans Value Proposition, pas de cas d’usage. »