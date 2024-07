Windows 11 et Server 2025 : un nouveau système de mises à jour

Microsoft revoit le concept des mises à jour cumulatives de Windows et souhaite bientôt fournir des mises à jour dites « par points de contrôle ». Cela doit permettre aux administrateurs de maintenir plus facilement les systèmes à jour et en toute sécurité. Notamment grâce à des paquets plus compacts.

La mise en place de cette procédure doit avoir lieu cette année avec Windows 11 24H2 et elle s'appliquera également à Windows Server 2025.

Que sont les mises à jour par points de contrôle ? Jusqu'à présent, les mises à jour cumulatives de Windows sont celles qui regroupent toutes les modifications depuis la version de Windows déployée à l'origine, appelée RTM (Released to manufacturing). Les mises à jour de sécurité qui sont déployées tous les deuxièmes mardis du mois, les fameuses Patch Tuesday, sont par conséquent très complètes. En d'autres termes, elles contiennent aussi bien de nouvelles corrections de sécurité que des corrections déjà mises à disposition auparavant. En outre, elles peuvent également contenir des modifications non liées à la sécurité, par exemple pour améliorer la stabilité des systèmes. Grâce à ces mises à jour, les administrateurs doivent être en mesure de maintenir les systèmes à un niveau sûr. Il existe en outre des mises à jour non liées à la sécurité, qui peuvent par exemple contenir de nouvelles fonctions. Avec Windows 11 24H2, Microsoft introduit des paquets appelés mises à jour cumulatives par points de contrôle. Ces mises à jour cumulatives par points de contrôle doivent être publiées « à intervalles réguliers » et recevoir toutes les modifications apportées depuis la dernière mise à jour des points de contrôle. Cela devrait permettre d'avoir des paquets cumulatifs plus petits. Au cours du cycle de vie d'une version de Windows, par exemple Windows 11 24H2, plusieurs points de contrôle (checkpoints) pourraient voir le jour. Cela permettrait aux administrateurs de ne télécharger que les paquets qui manquent sur une machine.