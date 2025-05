Administration Windows Server : comment utiliser le hotpatching ?

Il n’y a jamais de moment opportun pour effectuer un redémarrage, mais celui-ci est souvent nécessaire après l’application de mises à jour de sécurité dans Windows. Pour les ordinateurs de bureau Windows, les redémarrages automatiques peuvent se produire au moment où l’on s’y attend le moins et peuvent entraîner la perte de travaux non sauvegardés dans les applications.

Dans le cas des charges de travail des serveurs, les mises à jour peuvent être perturbantes et entraîner de courtes interruptions. Les entreprises se donnent souvent beaucoup de mal pour déployer des infrastructures complexes afin que les charges de travail continuent de fonctionner, même lorsque les serveurs individuels redémarrent. Microsoft a pris des mesures pour réduire les redémarrages après une mise à jour de Windows Server en introduisant le hotpatching dans les éditions Windows Server 2025 Standard et Datacenter.

Le hotpatching de Windows Server n’était auparavant disponible que pour Windows Server 2022 Datacenter, Azure Edition VMs, cette version ne fonctionnant que dans Azure ou sur la plateforme hyperconvergée Azure Stack de Microsoft.

Quels sont les avantages du hotpatching pour Windows Server ?

Aussi séduisante que soit l’idée de réduire le nombre de redémarrages du serveur, il existe d’autres avantages potentiels. Microsoft a conçu sa fonction de hotpatching pour mettre à jour le code s’exécutant dans la mémoire du serveur, ce qui rend le processus de mise à jour moins gourmand en ressources de stockage et de calcul par rapport à la méthode normale de mise à jour de Windows.

Plus important encore, la planification de la gestion des correctifs devient moins problématique avec le hotpatching, car il n’est plus nécessaire de programmer les mises à jour en fonction du moment opportun pour arrêter une charge de travail Windows Server et redémarrer le serveur. L’autre avantage est l’application plus rapide des mises à jour de sécurité, ce qui réduit la durée d’exposition de vos serveurs aux vulnérabilités connues.