Apache Iceberg : Snowflake libère Polaris et s’allie à Dremio

Snowflake n’a finalement pas attendu trois mois avant de libérer Polaris. Il est accessible depuis un dépôt GitHub depuis le 30 juillet. Pour rappel, le fournisseur avait présenté ce projet open source lors de son événement annuel ayant eu lieu du 3 au 6 juin 2024.

Considérant que le catalogue de métadonnées est en train de devenir la nouvelle clé du verrouillage propriétaire d’Apache Iceberg – un format de tables ouvert –, il avait dévoilé cette solution s’appuyant sur la spécification REST d’Iceberg.

La même semaine, son concurrent principal Databricks annonçait le rachat de Tabular, une société fondée par les créateurs du fameux format de tables.

Quelques jours plus tard, lors du Data & AI Summit 2024, Matei Zaharia, cofondateur et CTO de Databricks, avait libéré un projet similaire à Polaris, Unity Catalog, dans une mise en scène un brin provocatrice. Celui-ci a été directement confié à la LF AI&Data, une filiale de Linux Foundation.

Sur le papier, Snowflake revient donc sur un pied d’égalité avec son adversaire, plutôt que prévu qui plus est.

Comme promis, Polaris est déjà compatible avec Apache Doris, Apache Flink, Apache Spark, Trino, ,Daft, DuckDB, Presto, Starburst, PyIceberg, mais aussi Upsolver.

En sus de Confluent, Microsoft, Azure, Dremio, Google Cloud, AWS et Salesforce, Alation, ALTR, Atlan, Collibra, DBT Labs, data.world, Immuta et Fivetran se sont engagés à prendre en charge Polaris.

Databricks avait annoncé qu’Unity Catalog est interopérable avec les trois grandes plateformes cloud, Salesforce, les moteurs Apache Spark, Presto, Trino DuckDB, Daft, PuppyGraph et StarRocks. Les logiciels de DBT Labs, Fivetran, Granica, Immuta, LangChain, Tecton ou encore de Confluent devraient être également compatibles.

En clair, la plupart des éditeurs ont décidé de ne pas choisir l’une ou l’autre des propositions, mais d’embrasser les deux. Les affaires d’abord.

Unity Catalog vs Polaris Catalog : des mécanismes de base très similaires

Outre la mise à disposition du code sous licence Apache 2.0, Snowflake propose une implémentation managée de Polaris en préversion publique sur sa plateforme. Elle est également accessible en test pour des prospects qui voudraient essayer le « Data Cloud ». Cela réclame de créer un compte dédié au catalogue Polaris.

Depuis le dépôt GitHub, Snowflake fournit les instructions pour déployer cette couche qui tient sur des conteneurs Docker en dehors de sa plateforme sur un serveur ou à partir de deux pods Kubernetes.

Dans Snowflake, l’implémentation de la spécification REST d’Iceberg est voisine de celle proposée par Databricks.

Avec Polaris, l’on retrouve le même principe de Namespaces imbriqués ou de hiérarchisation des tables qu’avec Unity Catalog (la convention de nommage est elle-même très proche). Ici, cela sert à regrouper logiquement des tables Iceberg sous des espaces de noms, eux-mêmes potentiellement régis par des namespaces, le tout sous l’égide d’un catalogue.

Le catalogue a deux fonctions principales. D’abord, il stocke les pointeurs de métadonnées. « Un pointeur de métadonnées associe le nom d’une table à l’emplacement du fichier de métadonnées actuel de cette table », précise la documentation de Snowflake.

Puis, il hérite des capacités d’iceberg. Il permet « d’effectuer des opérations atomiques afin de mettre à jour le pointeur de métadonnées actuel d’une table avec le pointeur de métadonnées d’une nouvelle version de la table ».

En revanche, Snowflake distingue des catalogues internes, pilotés par Polaris, de catalogues externes. Un catalogue interne renferme des tables Iceberg pouvant être lus et écrites par plusieurs moteurs de requêtes, tandis que son équivalent externe peut être géré par Snowflake, AWS Glue ou Dremio Arctic. Ici, les tables sont synchronisées dans Polaris, mais ne sont qu’en « read-only ». Cette deuxième option est la seule actuellement disponible dans la plateforme de l’éditeur. Aussi le catalogue pointe vers un volume de stockage objet spécifique, soit Amazon S3, soit Azure Storage, soit GCS.

En clair, la promesse d’interopérabilité avec d’autres moteurs de requêtes n’est pour l’instant pas respectée. Avec Unity Catalog, quelques moteurs peuvent lire et écrire des tables au format Iceberg, Delta et UniForm.

L’autre engagement derrière Polaris, c’est d’offrir une gestion des accès et des rôles unifiée pour les moteurs, les espaces de stockage, les catalogues ainsi que l’ensemble des données et métadonnées. Dans le cas présent, Snowflake a mis en place l’ensemble des mécanismes, en utilisant les paradigmes de Polaris (dont un modèle RBAC) et le IAM des fournisseurs de stockage.

« Alors que d’autres catalogues hébergés par des éditeurs s’écartent de la spécification [REST d’Iceberg], ce qui conduit à un verrouillage, le service de Snowflake pour Polaris Catalog respecte à la lettre l’implémentation open source avec Polaris Catalog, maintenant et demain », assure Snowflake.