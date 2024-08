Cyberhebdo du 23 août 2024 : encore une semaine mouvementée

Bienvenue dans cette nouvelle édition de Cyberhebdo, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout savoir sur les cyberattaques qui ont marqué l’actualité. La semaine dernière a été mouvementée avec un total de 10 cyberattaques rapportées dans les médias internationaux.

Les pays touchés incluent la France (FRA), la Réunion (REU), la Nouvelle-Calédonie (NCL), les Îles Vierges britanniques (VGB), l’Italie (ITA), les États-Unis (USA) et le Brésil (BRA). Le pays le plus représenté dans cette sombre liste est sans conteste les États-Unis, avec 4 incidents majeurs rapportés, mais l’Hexagone est également bien représenté.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

16/08/2024 – Shoshone-Bannock Tribes (USA)

Les tribus Shoshone-Bannock ont été victime d’une cyberattaque qui a pu donner accès à des informations personnelles de ses membres et employés. Les données potentiellement compromises incluent des informations de santé, des numéros de sécurité sociale et des informations financières. L’enquête est en cours pour déterminer l’étendue de la violation de la sécurité. (source)

16/08/2024 – Contarina (ITA)

La société de gestion des déchets Contarina a été victime d’une cyberattaque, ce qui a rendu inaccessibles les distributeurs de sacs poubelle. L’attaque a eu un impact sur les services de la société, mais les détails sur la nature et l’ampleur de l’attaque ne sont pas encore connus. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes et les conséquences de l’attaque. (source)

17/08/2024 – Octave (FRA)

Une cyberattaque d’envergure a frappé Octave, un prestataire informatique clé pour de nombreux distributeurs indépendants, perturbant gravement le traitement des commandes. Parmi les acteurs touchés, Makassar, un diffuseur-distributeur basé à Paris, spécialisé dans la bande dessinée, les comics et les mangas, a annoncé que les livraisons prévues pour le 23 août 2024 pourraient être retardées. L’incident a causé des retards significatifs dans la distribution des produits. (source)

17/08/2024 – Microchip Technology Incorporated (USA)

Microchip Technology Incorporated a détecté une activité suspecte sur ses systèmes d’information le 17 août 2024, qui a entraîné une perturbation de certaines de ses opérations et la fermeture de certaines de ses usines. L’entreprise enquête sur l’incident et travaille à restaurer ses systèmes et ses activités normales. L’impact financier de l’incident n’est pas encore déterminé, mais il pourrait affecter la capacité de l’entreprise à honorer les commandes. (source)

17/08/2024 – Bella Vista (USA)

La ville de Bella Vista, dans l’Arkansas, a fermé tous ses bureaux municipaux le lundi et le mardi en raison d’une possible cyberattaque. L’activité suspecte a été détectée samedi soir par le département IT de la ville. Les employés travailleront à distance autant que possible, et les services d’urgence restent accessibles. (source)

18/08/2024 – Ponta Grossa (BRA)

La ville de Ponta Grossa au Brésil a été victime d’une cyberattaque qui a touché le réseau de la mairie, détectée le lundi matin. Les mesures de sécurité ont été mises en place pour contenir les dégâts, notamment en déconnectant les systèmes hébergés et en lançant une enquête pour déterminer le type d’attaque. Les autorités compétentes ont été informées et enquêtent sur l’origine et l’auteur de l’attaque. (source)

18/08/2024 – Lagoon (NCL)

Le fournisseur d’accès internet Lagoon, en Nouvelle-Calédonie, a été victime d’une attaque avec rançongiciel, rendant son site internet et ses adresses e-mail indisponibles. Certains sites internet sont également affectés par cette attaque. Lagoon travaille avec les autorités pour résoudre l’incident et rétablir ses services dans les plus brefs délais. (source)

19/08/2024 – BVI Electricity Corporation (BVIEC) (VGB)

La BVI Electricity Corporation (BVIEC) a été victime d’une cyberattaque qui a affecté ses opérations internes et externes. L’énergéticien travaille avec des experts et des agences de sécurité pour résoudre le problème et restaurer les opérations normales. Malgré cet incident, BVIEC poursuit ses efforts pour restaurer l’électricité dans les îles Vierges britanniques après le passage de la tempête tropicale Ernesto. (source)

21/08/2024 – Halliburton (USA)

La société américaine Halliburton, spécialisée dans les services pétroliers, a été victime d’une cyberattaque. Cette dernière a affecté les systèmes de l’entreprise et a perturbé ses opérations, notamment au niveau de son campus de Houston. Halliburton a déclaré travailler avec des experts externes pour résoudre le problème et déterminer l’impact de l’attaque. (source)

21/08/2024 – Groupe Cirano (REU)

Le groupe Cirano, qui comprend plusieurs médias à La Réunion, a été victime d’une attaque informatique massive avec rançongiciel durant la nuit du 20 au 21 août, paralysant les systèmes de diffusion. Les équipes travaillent à rétablir les fonctionnalités dans les meilleurs délais. Les médias touchés incluent Antenne Réunion, NRJ, Chérie FM, RER et EXO FM. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.