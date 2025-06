Play : automatiser et industrialiser l’estimation des dates d’attaque

L’enseigne Play, ce sont plus de 910 victimes connues à travers le monde à ce jour. Le plus ancien échantillon connu de la marque de rançongiciel date de juin 2022. Ses premières activités confirmées remontent au mois d’août de cette même année. Le Français ITS Group a suivi en septembre. Le département des Alpes-Maritimes s’y est frotté deux mois plus tard.

Pour certaines victimes revendiquées sous la bannière de Play, la date effective de survenue de la cyberattaque est donc connue. Mais pas pour la plupart. À défaut, l’estimer est important.

Car se contenter de compter les revendications des cybercriminels sans regard critique revient à suivre leur stratégie de communication et de marketing. Y compris, parfois, lorsqu’ils mentent et recyclent des données d’activités passées. Comme l’a fait LockBit au printemps 2024 pour donner l’air de ne pas être affecté par l’opération judiciaire internationale Cronos dévoilée quelques mois plus tôt.

La reconstruction de la chronologie des activités de RansomHub a ainsi permis de montrer comment des affidés d’autres enseignes avaient manifestement décidé de changer de crèmerie en 2024, pour le bénéfice de cette franchise.

Un tel effort a également conduit à observer l’explosion des activités d’Akira et de Cactus alors que Black Basta s’essoufflait. Un essoufflement qui n’était que la face visible d’un début d’éclatement qui n’attendait que d’être confirmé.

Un exercice plus ou moins difficile L’estimation de la date de survenue d’attaque est plus ou moins aisée, selon les cybercriminels. Début 2024, un affidé de LockBit fournissait des captures d’écran de listes de fichiers et dossiers volés permettant assez aisément d’aboutir à une telle estimation. On a retrouvé plus tard la même habitude avec un affidé RansomHub et avec un autre chez Lynx. À moins que ce ne soit le même, officiant sous diverses bannières. Chez Safepay, une liste, sous forme de fichier texte, permet très fréquemment d’établir une telle estimation. On retrouve une telle liste pour nombre de victimes revendiquées sous la bannière d’INC Ransom, notamment. Chez LockBit et RansomHub, les données volées étaient présentées dans une interface Web qui permet de consulter directement les dates de création de dossiers et de fichiers. Là encore, de quoi réaliser assez aisément une estimation. Mais Play ne procède pas de la sorte. Dans la très grande majorité des cas, les données volées sont diffusées sous la forme d’une archive RAR scindée en plusieurs segments de taille variable selon la taille totale de l’archive. Plus cette dernière est volumineuse, plus les segments sont nombreux, et plus ils sont gros. On compte parfois jusqu’à plusieurs centaines de segments de 500 Mo. Activité reconstruite de l'enseigne Play sur les douze derniers mois. La bonne nouvelle est qu’il est possible d’obtenir une liste du contenu d’une archive RAR sans qu’elle soit complète, voire à partir d’un fragment de segment d’archive. De quoi gagner un temps considérable, comme avec Akira, tout en respectant les victimes et leurs données.

Automatiser le processus Dès lors, nous avons produit plusieurs scripts visant à automatiser le processus. Seuls quelques segments sont téléchargés, et encore, partiellement (à l’exception du premier et du dernier), et pas plus d’un à la fois. La liste du contenu de chaque fraction de segment téléchargée est produite dès la fin de son téléchargement. La fraction correspondante est supprimée dans la foulée. Seules les dates de création de fichiers sont retenues afin d’éviter une date qui pourrait être celle de la décompression d’archive sur un espace de stockage intermédiaire. La date observée la plus proche de celle de la revendication est retenue. Les listes sont supprimées dans la foulée. Plusieurs cas pour lesquels une date de survenue effective est connue, du fait notamment d’une couverture médiatique ou d’une information réglementée, ont permis de conforter la validité de l’approche, avec néanmoins un certain écart : il n’est pas rare que la date ainsi estimée soit antérieure de quelques jours à celle de la découverte de l’attaque par la victime. Ce n’est pas une surprise en soi : la date la plus récente obtenue par ce procédé correspond vraisemblablement plus à celle de la fin de l’exfiltration des données qu’à celle du déclenchement du ransomware – à l’occasion de laquelle l’attaque est très généralement découverte.