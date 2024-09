Data et IA dans le cloud : Neo4j étoffe sa plateforme managée Aura

Le 5 septembre, l’éditeur Neo4j réunit à New York clients et partenaires à l’occasion de sa grande conférence GraphSummit. Le thème de cette édition : Explorer l’avenir des données et IA interconnectées.

Il y sera très certainement question d’IA générative. À l’image de ses concurrents, Neo4j s’efforce en effet de fournir des outils technologiques pour ces projets complexes, comme au travers de l’ajout de la recherche vectorielle et du stockage de vecteurs dans sa base de données.

Une console centralisée Aura, pilotable en langage naturel Neo4j entend bien resserrer (ou tisser) les liens entre graphes et adoption de l’IA générative en entreprise. En amont de l’ouverture du GraphSummit, l’éditeur lâche quelques informations produit et confirme sa trajectoire. L’entreprise ne promet rien de moins qu’une « transformation majeure de son portefeuille » SGBD dans le cloud Aura. Pour rappel, Aura est une plateforme graphe proposée sous la forme d’un service cloud managé et comprenant AuraDB, la base de données de graphes, et AuraDS pour la data science (avec sa bibliothèque de plus de 65 algorithmes de graphes). Pour rappel, il a récemment dévoilé une déclinaison de cette bibliothèque s’exécutant sur Snowflake. Aura embarque donc des nouveautés, parmi lesquelles une console fonctionnant en langage naturel grâce à l’intelligence artificielle générative. Cela devient un standard dans l’édition logicielle. Neo4j veut ainsi mettre sur pied son équivalent de Microsoft Copilot pour Aura. L’éditeur souligne que la nouvelle console opère comme un « hub unificateur ». En clair, elle remplit le rôle d’une interface centrale pour « administrer, gérer, ingérer, modéliser et visualiser efficacement les données à travers toutes les offres et outils de Neo4j ». Jusque-là, rien de surprenant. La nouveauté tient avant tout dans la possibilité donnée aux administrateurs et développeurs d’interagir avec ces différents outils via des commandes en langage naturel.

Un générateur de tableaux de bord interactifs La promesse de Neo4j avec l’apport de la GenAI, c’est d’éliminer « le besoin d’expertise en langage de requêtes Cypher ». Ce langage spécifique au domaine (dont le remplaçant n’est autre que la technologie standard GQL) n’est en effet pas accessible à tous les profils. Substituer à Cypher du langage naturel répond à une attente de ses clients. Mais comme l’écrivait précédemment LeMagIT, les entreprises en demandent plus encore dans ce domaine. Elles réclament en particulier à l’éditeur des fonctionnalités pour interroger leurs graphes de connaissances en langage naturel. Cette demande s’inscrit dans un mouvement en faveur d’une plus grande autonomisation des utilisateurs de plateformes de données, y compris parmi les métiers. En ce sens, Neo4j, a dévoilé NeoDash, qui constitue un pas vers plus de self-service. NeoDash est décrit comme « un nouveau générateur de tableaux de bord interactifs ». Celui-ci fonctionne en mode low-code/no-code, c’est-à-dire qu’il ne nécessite pas ou peu de code. Les éditeurs d’outils de BI et dataviz sont de plus en plus nombreux à intégrer ce fonctionnement pour faciliter les usages en autonomie. C’est le cas de Tableau, de Qlik. Réunir stockage de données et usages, dont ceux de la visualisation de données, est aussi une réponse à la prolifération des fichiers Excel et autres solutions de données non gouvernées. Avec NeoDash, l’éditeur promet une capacité de créer « facilement des cartes, des graphes, des diagrammes à barres et linéaires, des tableaux et d’autres éléments visuels ».

Aura Business Critical, une nouvelle édition « facile d’accès » Précisons que ce générateur de dashboard ne sera pas une nouveauté pour tous. Neo4j précise que les développeurs ont eu accès à NeoDash dans le cadre de Neo4j Labs. Cependant, « il s’agit désormais d’une offre pouvant être entièrement prise en charge par les entreprises », ajoute-t-il. La consommation de données et l’IA générative ne sont pas les seuls centres d’intérêt de l’éditeur. Celui-ci s’intéresse aussi à la sensibilité du patrimoine de données et/ou des charges de travail associées. Ainsi, Neo4j décline AuraDB sous la forme d’une nouvelle édition « Business Critical ». Officiellement, il s’agit avec cette nouvelle offre de tenir compte de la « croissance explosive » de Neo4j dans le cloud et de la demande croissante pour une « offre entreprise facile d’accès ». Et par facilité d’accès, il faut notamment comprendre « moins coûteuse ». Ainsi, l’éditeur précise que AuraDB Business Critical affiche un prix « plus de 20 % moins » (sic) élevé que l’offre traditionnelle AuraDB Enterprise. Outre le coût, l’argument de cette déclinaison du SGBD, c’est celui d’une édition « conçue pour les charges de travail nécessitant une sécurité accrue ». Notons que AuraDB Enterprise change de nom pour devenir AuraDB Virtual Dedicated Cloud. Pour son concepteur, cette offre existante répond aux utilisateurs « ayant besoin d’environnements dédiés », les industries hautement réglementées par exemple.