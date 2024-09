AI Act : l’essentiel sur le bureau européen de l’IA

Le bureau européen de l’IA est le service constitué par la Commission européenne comme garant de la mise en application l’AI Act en lien avec les autorités locales des 27 pays membres. La CE a indiqué que 140 collaborateurs rejoindraient ses rangs.

Qu’est-ce que le bureau européen de l’IA et comment est-il organisé ?

Il est sous la responsabilité de la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies (DG Connect). L’AI Office est présidé par Lucilla Sioli, ancienne directrice pour l’IA et l’industrie numérique à la DG Connect ayant fait l’ensemble de sa carrière (23 ans) dans différentes entités de la direction.

Le bureau européen de l’IA est divisé en cinq unités, quatre installées à Bruxelles et une au Luxembourg. Ces unités portent des noms plus ou moins révélateurs : « Excellence en IA et robotique », « réglementation et conformité », « sécurité de l’IA », « Innovation dans le domaine de l’IA et coordination des politiques », ainsi que « IA pour le bien de la société ». À cela s’ajoutent un conseiller scientifique principal (dont la nomination fait déjà débat, rapportent MLex et Euractiv) et un autre pour les affaires internationales.

Ces appellations reflètent la double visée du bureau : mettre en musique l’AI Act et promouvoir le développement d’une intelligence artificielle « sûre ».

Pour l’heure, soixante personnes issues des rangs de DG Connect et d’autres entités au sein de la Commission ont rejoint le bureau. Reste à trouver 80 personnes. La DG Connect et l’AI Office cherchent deux types de rôles. Il y a d’abord des profils techniques et scientifiques, mais aussi des assistants administratifs. Des spécialistes des politiques, des économies et des avocats participent ou seront appelés à rejoindre le bureau.