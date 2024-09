VMware : Broadcom contre-attaque la plainte d’AT&T

Affaire Broadcom-AT&T, épisode 2 : Broadcom réfute les allégations d’AT&T selon lesquelles il aurait recours à des tactiques d’intimidation à son encontre et lui imposerait des prix abusifs, qui iraient au-delà des termes du contrat signé avec VMware avant que celui-ci soit racheté.

Au lieu de cela, Broadcom affirme qu’après des mois de négociations de bonne foi, AT&T tente de « revenir en arrière » pour accéder aux services de VMware via un modèle de licence qui n’existe plus.

Les remarques de Broadcom proviennent d’un mémorandum déposé le 20 septembre auprès de la Cour suprême de l’État de New York en réponse à l’injonction d’AT&T du 29 août. Dans cette injonction, AT&T affirmait qu’un accord sur les services prenant fin le 8 septembre, et négocié avant l’acquisition de VMware par Broadcom, incluait une prolongation de deux ans pour les services d’assistance et que cette prolongation n’est aujourd’hui pas respectée. A la place, Broadcom lui propose de s’abonner à la suite des logiciels VMware pour continuer à bénéficier des services d’assistance qui vont avec. Selon AT&T, cela revient à une rupture de contrat.

Mais dans son mémorandum, Broadcom rétorque : « l’accord contient une clause de fin de disponibilité sans ambiguïté, qui donne à VMware le droit de retirer des produits et services à tout moment après préavis. » Il affirme avoir donné un préavis et négocié de bonne foi jusqu’à la date de fin de service, mais « AT&T a rejeté toutes les propositions malgré les prix favorables qui lui ont été proposés et la situation qu’il a créée », poursuit le mémorandum.

Broadcom indique avoir accepté, après le dépôt initial de la plainte d’AT&T, de continuer à fournir un support jusqu’au 21 octobre prochain. L’équipementier fait remarquer qu’il s’agirait là d’un autre exemple de sa « bonne foi ».