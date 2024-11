Cloud : AWS a de nouveau le droit de commercialiser VMware

Finalement, l’offre d’une infrastructure VMware privée revient dans le catalogue AWS. Baptisée Amazon Elastic VMware Service (EVS), il s’agit d’une plateforme VCF (vSphere Cloud Foundation) complète, avec des VM, du stockage, du réseau, entièrement pilotables depuis la console d’administration VCF qu’une entreprise utilise sur site.

Longtemps connu sous le nom de VMware Cloud on AWS, ce service avait cessé d’être commercialisé par AWS en mai dernier. AWS l’hébergeait toujours, mais seul Broadcom, qui a racheté VMWare il y a un an, pouvait encore le vendre aux entreprises.

Le nouvel EVS, entièrement maintenu et commercialisé par AWS, coexiste avec l’ancien VMware Cloud on AWS, maintenu et commercialisé par Broadcom. Les clients de Broadcom peuvent utiliser leur droit à la portabilité pour échanger des licences Broadcom de VCF sur site avec des licences AWS d’EVS en cloud. L’intérêt d’EVS est qu’il sera facturé avec les autres services AWS qu’un client utilise, par exemple, une bande passante réseau et du stockage dans les offres dites de cloud privé d’AWS (offre VPC).

« Broadcom a tout intérêt à les laisser commercialiser des services VMware s’il ne veut pas voir les entreprises partir pour des infrastructures cloud alternatives. » Scott SinclairAnalyste, ESG

Le service sera lancé en avant-première à partir de la semaine prochaine lors du salon AWS re:Invent 2024 qui se tiendra à Las Vegas.