AWS et Box étendent leur partenariat pour l'IA générative Q et le développement d'applications

Les utilisateurs de Box ont obtenu les clés de la plateforme d'IA générative Bedrock d'AWS pour créer des applications, ainsi que leur propre version d'Amazon Q Business, un agent d'IA prêt à l'emploi qui peut être personnalisé pour les workflows de contenu d'entreprise.

La nouvelle intégration de Box AI avec les modèles Claude d'Anthropic et Amazon Titan via Amazon Bedrock offre aux utilisateurs un accès sécurisé aux ressources pour construire des applications d'IA générative utilisant des données au sein de la plateforme de gestion intelligente de contenus de Box.

Selon Alan Pelz-Sharpe, fondateur du cabinet d'analystes Deep Analysis, ce partenariat représente une nouvelle étape dans la transformation en cours de Box, qui passe d'un référentiel de fichiers à une plateforme de confiance pour les données non structurées, l'IA et l'automatisation. Les entreprises spécialisées dans l'IA ont besoin de données non structurées pour travailler et apporter de la valeur, et non de données structurées dans des clouds de données tels que DataBricks ou Snowflake.

Les fournisseurs de solutions de gestion de contenu d'entreprise (ECM) - pas seulement Box, mais aussi des sociétés comme OpenText, Microsoft et Dropbox - sont assis sur des « mines d'or » de données non structurées, estime-t-il, ce qui leur confère une position privilégiée dans la ruée de cette année pour ajouter l'IA à la pile technologique des entreprises. Cela ne signifie pas que les données non structurées sont de grande qualité, pertinentes, bien gérées ou exactes. Les équipes informatiques n'en sont qu'à leurs débuts lorsqu'elles mélangent l'IA générative et l'ECM, et il reste encore beaucoup de progrès à faire.

« C'est une grande opportunité », juge Alan Pelz-Sharpe qui y voit également « un énorme défi à relever ».

Box supporte désormais les grands modèles de langage d'AWS Bedrock, y compris Claude 3.5 Sonnet d'Anthropic.