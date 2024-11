Cyberhebdo du 22 novembre 2024

Bienvenue dans cette nouvelle édition du Cyberhebdo, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l’actualité des cyberattaques à travers le monde.

Au cours de la semaine dernière, six cyberattaques ont été rapportées dans les médias, touchant divers pays, dont la France, les États-Unis, le Burkina Faso, le Canada, l’Italie et l’Allemagne.

À travers cette revue, nous analyserons les incidents survenus, leurs impacts, ainsi que les mesures prises pour renforcer la résilience face à ces menaces numériques. Plongeons ensemble dans l’actualité de la cybersécurité mondiale.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

17/11/2024 – SOFITEX (BFA)

La SOFITEX, une entreprise du Burkina Faso, a été victime d’une cyberattaque dans la nuit du 16 au 17 novembre 2024, entraînant l’arrêt total de son système informatique. Les techniciens travaillent à comprendre l’origine de l’attaque et à restaurer l’infrastructure à partir du système de sauvegarde des données. Une cellule de crise a été mise en place pour assurer la continuité des services. (source)

17/11/2024 – International Game Technology (IGT) (USA)

La société International Game Technology (IGT) a confirmé avoir été victime d’une cyberattaque qui a temporairement impacté ses systèmes internes et applications. L’entreprise a lancé une enquête et a mis en place un plan de réponse approprié pour résoudre l’incident et protéger ses systèmes. Pour l’instant, il n’y a pas d’indication que l’attaque ait eu un impact matériel sur IGT, mais les actions de l’entreprise ont chuté de 9,90 % en cinq jours. (source)

17/11/2024 – Bergen auf Rügen (DEU)

La mairie de Bergen sur l’île de Rügen a été victime d’une cyberattaque, ce qui a rendu les systèmes numériques inopérants. Les données de la mairie ont été chiffrées et la police enquête sur l’incident avec l’aide d’experts en sécurité informatique. Malgré les difficultés, la mairie reste ouverte et les services essentiels sont maintenus, mais les citoyens sont priés de comprendre les délais éventuels dans les réponses. (source)

18/11/2024 – Arrondissement de Montréal-Nord (CAN)

Une cyberattaque a paralysé les services informatiques de l’arrondissement de Montréal-Nord depuis lundi, privant les employés de leurs données et des services en ligne. La panne pourrait durer plusieurs semaines et a entraîné la fermeture de certains services, notamment le bureau Accès Montréal et les bureaux des permis. Une enquête est en cours pour déterminer la source de la cyberattaque et si des informations confidentielles ont été compromises. (source)

18/11/2024 – INPS Servizi (ITA)

L’entreprise INPS Servizi, fournisseur de services pour l’Institut national de prévoyance sociale italien, a été victime d’une attaque avec ransomware le 18 novembre 2024. L’attaque a été signalée à QuAS, qui utilise les services d’INPS Servizi, mais n’a pas affecté les systèmes informatiques de QuAS. Le site Web d’INPS Servizi est actuellement hors ligne, et l’incident soulève des questions sur la transparence et la sécurité des données sensibles des citoyens italiens. (source)

18/11/2024 – Chambre d’agriculture de la Lozère (FRA)

La Chambre d’agriculture de la Lozère a été victime d’une cyberattaque, mais les détails de l’incident ne sont pas encore précisés. Les conséquences de cette cyberattaque sur les activités de la Chambre d’agriculture de la Lozère sont encore inconnues. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.