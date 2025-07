Photons + neurones : un duo franco-québécois à la conquête de l’IA quantique

Quandela, spécialiste français de l’informatique quantique « photonique » (qui utilise les photons donc), et Mila, l’Institut québécois d’intelligence artificielle, viennent de s’associer pour explorer les technologies dites « hybrides », c’est-à-dire qui combinent intelligence artificielle et informatique quantique

« L’intersection de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique représente un domaine avec un très grand potentiel, » renchérit Guillaume Rabusseau, membre académique principal de Mila et professeur adjoint à l’Université de Montréal.

Concrètement, la collaboration visera à comparer les performances des modèles QML sur des données structurées (vs les approches classiques), à déterminer quand et dans quelles conditions les méthodes quantiques offrent des avantages significatifs, et à développer des solutions pour l’entraînement de modèles quantiques.

Deux acteurs de premier plan dans leurs domaines respectifs

Fondé par un professeur de l’Université de Montréal, Mila est un centre de recherche en deep learning qui regroupe plus de 1 300 chercheurs.

Basé à Montréal et financé en partie par le gouvernement du Canada, Mila est une organisation à but non lucratif qui a publié plusieurs études, en particulier dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d’objets et des modèles génératifs.

Pour sa part, Quandela fait partie des pépites françaises de l’informatique quantique. La société a fait le choix différenciant d’exploiter les photons. Elle a livré une première machine à OVH en 2023 et entamé des collaborations avec EDF et – également dans l’intelligence artificielle quantique – avec l’éditeur français AdvanThink pour lutter contre les fraudes aux paiements.