Cyberhebdo du 17 janvier 2025 : l’université technique d’Eindhoven interrompt une attaque

Bienvenue dans cette nouvelle édition du Cyberhebdo, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l’actualité des cyberattaques à travers le monde.

Au cours de la semaine dernière, nous avons observé trois incidents majeurs rapportés dans les médias, touchant deux pays : les États-Unis et les Pays-Bas. Les États-Unis se distinguent cette semaine avec deux cas rapportés, soulignant une fois de plus la vulnérabilité persistante des infrastructures numériques dans ce pays. Les Pays-Bas, quant à eux, ont également été le théâtre d’une cyberattaque notable.

Plongeons ensemble dans l’analyse de ces événements marquants qui continuent de façonner le paysage de la cybersécurité mondiale.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

11/01/2025 – Bourne (USA)

Le réseau informatique de la ville de Bourne a été compromis lors d’une cyberattaque survenue le samedi 11 janvier, selon un communiqué conjoint publié par le département de police et la ville le 12 janvier. Les services de police et le système d’urgence 9-1-1 restent entièrement opérationnels, et les services téléphoniques et de messagerie électronique de la ville ne semblent pas avoir été affectés. (source)

12/01/2025 – Université technique d’Eindhoven (TU Eindhoven) (NLD)

L’Université technique d’Eindhoven (TU Eindhoven), aux Pays-Bas, a été victime d’une cyberattaque, ce qui l’a obligée à déconnecter son réseau interne pour éviter de nouveaux dommages. En conséquence, les cours sont annulés pour au moins un jour et les étudiants ne peuvent pas accéder à leurs courriels ou utiliser le Wi-Fi sur le campus. Les experts en sécurité de l’université enquêtent sur l’incident et travaillent à rétablir les systèmes en ligne. (source)

13/01/2025 – District scolaire d’Aurora (USA)

Le district scolaire d’Aurora, dans le Colorado, est victime d’une panne d’internet de trois jours qui affecte tous les campus et bureaux, obligeant à reporter les heures de début des cours. L’incident a commencé lundi matin après la détection d’une activité suspecte sur le réseau du district. Les écoles devraient rouvrir normalement le 21 janvier, après une enquête sur la cause de la panne. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.