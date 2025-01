Ransomware : 2024, l’année de l’accalmie pour la France ?

Sur plusieurs mois en 2024, les demandes d’assistance auprès de Cybmalveillance.gouv.fr pour cyberattaque avec ransomware suivaient une tendance inattendue : un véritable repli, marqué, de la menace, dans l’Hexagone. Une illusion ? Peut-être pas.

Car les chiffres de Cybermalveillance ne sont pas les seuls à faire ressortir cette tendance. Le parquet de Paris n’avait pas ouvert aussi peu de dossiers pour ransomware depuis trois ans. Quant au MagIT, nous n’avions pas relevé autant de cas rapportés dans la presse en France depuis 2020, malgré l’amélioration de nos processus de suivi et de collecte.

En 2024, nous avons ainsi relevé un peu plus de 150 incidents rapportés par nos confrères nationaux, à mi-chemin entre le nombre de 2020 et celui de 2022, mais en deçà de ceux de 2021 et 2023.

De la même manière, du côté du parquet de Paris, selon les données recueillies par nos confrères de ZDNet, et celles de Cybermalveillance.gouv.fr, que nous publions chaque mois (hors particuliers), le niveau observé de la menace s’inscrit à un niveau intermédiaire, entre celui constaté en 2020 et en 2021, et assurément en recul sensible par rapport à 2021 et 2023.

Certes, l’ampleur du phénomène n’est que très partiellement quantifiable ; au mieux, environ 10 % des cas sont connus, du moins pour la France, comme l’estimait déjà Guillaume Poupard début 2020.

En outre, il apparaît évident que les dépôts de plainte ne sont toujours pas systématiques. Les données publiées à l’automne 2021 par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure le soulignaient déjà. Et c’est d’autant plus regrettable que, lorsque les rançons sont payées, ne pas le déclarer aux forces de l’ordre réduit leurs capacités d’enquête et d’action.