Ransomware : 2024 s’achève sur un léger recul d’une menace qui reste prononcée

En décembre 2024, ransomware.live a compté plus de 680 revendications sur des sites vitrine d’enseignes de ransomware. Au total, après l’intégration des cas constatés dans la presse internationale et les corrections des dates de survenue d’attaque, nous comptons 405 cyberattaques et revendications à travers le monde.

Ce chiffre s’inscrit en fort retrait par rapport à novembre 2024, pour attendre le niveau de septembre dernier. Mais c’est surtout la première fois, en quatre ans, que le repli est aussi marqué entre novembre décembre : le dernier mois du calendrier occidental est marqué par une période festive qui ne survient que plus tardivement dans la sphère orthodoxe ; en janvier, un mois habituellement calme sur le front des rançongiciels.

L’enseigne RansomHub continue de s’imposer comme la principale alternative à un LockBit 3.0 remarquablement discret depuis le mois d’août, même si Akira connaît, depuis le début de l’automne un regain d’activité certain, sur fond d’incertitudes quant à la reprise de celles de Black Basta après une pause estivale particulièrement prolongée.

L’Amérique du Nord s’inscrit toujours en tête des cas connus, listés à 213, bien en-deçà des records des mois précédentes. L’activité malveillante est en fort recul, sur un mois, dans la région Allemagne-Autriche-Suisse, ainsi que, de manière toutefois moins sensible, outre-Manche et pour le Bénélux et les pays nordiques.

En France, la menace observable recule fortement en décembre, pour retrouver les niveaux de juin et juillet. Mais cela ne vaut pas pour ce qu’en donnent à voir les chiffres de Cybermalveillance.gouv.fr.

Le nombre de demandes d’assistance, pour ransomware, reçues par Cybermalveillance.gouv.fr (hors particuliers) durant le mois de décembre fait apparaître une explosion difficilement cohérente avec les mois précédents : il atteint celui de mars 2024 après quatre mois d’accalmie continue.

Il y a peut-être une explication à cela, au moins partielle : le portail a reçu un grand nombre de demandes d’assistance le jour de la publication de notre premier article sur la cyberattaque ayant touché l’ESN Ecritel. Typiquement, ce type d’incident affecte un nombre négligeable de clients d’une ESN ; il n’est pas à exclure que, ne serait-ce que par précaution, certains clients d’Ecritel se soient tournés vers la plateforme en attendant d’en savoir plus.

Mais la mi-décembre a également été le moment où l’exploitation en masse de la vulnérabilité CVE-2024-50623 des systèmes de transfert de fichiers managé Cleo par Cl0p a été révélée. Au moins une soixantaine d’organisations à travers le monde a été affectée.