Cybersécurité nationale : Trump évince le comité qui enquêtait sur Salt Typhoon

C’est par un mémorandum daté du 20 janvier qu’ils l’ont appris : les membres des comités consultatifs du ministère américain de l’Intérieur, le DHS (Department of Homeland Security), sont tous remerciés.

Selon le mémo, il s’agit là d’une décision en ligne avec l’engagement du ministère « d’éliminer les mauvaises utilisations de ressources et d’assurer que les activités du DHS donnent la priorité à la sécurité nationale ». Les membres congédiés peuvent postuler à nouveau s’ils le souhaitent.

Dans la pratique, cela concerne tout d’abord le comité dédié à la cybersécurité qui enquêtait sur une vaste campagne d’espionnage ayant visé les opérateurs de télécommunications américains attribuée à l’acteur Salt Typhoon, désigné comme soutenu par la Chine.

Selon notre confrère Eric Geller, ce comité, le Cyber Safety Review Board (CSRB) est « mort ». Il était pourtant loin d’avoir terminé son enquête sur cette vaste campagne.

Le CSRB comptait notamment, parmi ses membres, des représentants du FBI et de l’Agence de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures (CISA), ainsi qu’Heather Adkins, vice-présidente de Google en cherche de l’ingénierie de sécurité, Rob Joyce, ancien directeur de la NSA en charge de la cybersécurité, et Chris Krebs de SentinelOne. Ce dernier avait dirigé la CISA avant d’être congédié par Trump, à l’occasion de son premier passage à la Maison-Blanche, après qu’il ait indiqué ne pas avoir d’indication d’interférence dans l’élection présidentielle de 2020.

D’autres comités consultatifs liés à la cybersécurité sont concernés. Il en va ainsi de celui dédié à la sécurité et à la sûreté de l’intelligence artificielle, pour lequel les premières dispositions de la nouvelle Administration Trump ne laissent guère entrevoir de perspectives.

Et il faut encore compter avec les comités relatifs à la sécurité des infrastructures critiques, de la sécurité des télécommunications, ou encore celui dédié aux investigations cyber du service secret américain.