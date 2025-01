Florence Puybareau prend la direction du Clusif

Luména Duluc avait annoncé son départ de la direction du Clusif fin 2024, laissant vacant un siège occupé depuis plus de 7 ans. Le Club de la sécurité de l’information français venait de fêter ses 30 ans et d’obtenir le statut d’établissement d’utilité publique.

C’est Florence Puybareau qui va lui succéder, indique le Clusif dans un communiqué de presse, confirmant ainsi une information de La Lettre. Ancienne journaliste, elle doit quitter fin janvier la direction des opérations du Campus Cyber Hauts-de-France Lille Métropole ; poste qu’elle occupe depuis près de deux ans.

Avant cela, Florence Puybareau a notamment travaillé pour DG Consultants/Comexposium, organisateur des bien connues Assises de la Sécurité, durant 6 ans et demi.

Dans le communiqué de presse annonçant sa nomination, Benoît Fuzeau, président du Clusif, relève « sa très bonne connaissance du secteur et de ses acteurs » et estime qu’elle « va offrir à l’association l’opportunité d’explorer d’autres horizons au service de nos adhérents et de l’écosystème cyber global ».

De son côté, Florence Puybareau dit rejoindre l’association, « avec plaisir et fierté »et avoir hâte « de pouvoir porter des initiatives à destination de l’écosystème cyber ».