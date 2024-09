Universités d’été Hexatrust 2024 : fin de la parenthèse olympique, place à la course de fond NIS 2

L’édition 2024 des Universités d’été d’Hexatrust, l’association des acteurs de la cybersécurité française et du cloud de confiance, fut le reflet d’une année où la France cyber fait face à deux grands défis : les Jeux olympiques et paralympiques et leur cohorte de menaces informatiques, mais aussi celui de la transposition de la directive NIS 2 en octobre 2024.

« Avant d’entamer le second, il faut rappeler les batailles gagnées par l’équipe de France de la cybersécurité ces dernières années », déclarait Jean-Noël de Galzain, président d’Hexatrust, lors de la plénière des Universités d’été d’Hexatrust. « En 2020, nous avons mobilisé l’écosystème pour assurer la continuité d’activité des entreprises pendant le confinement. En 2021, nous avons participé à la création de la stratégie nationale cyber, à la mise en place de nouveaux cursus, puis à l’émergence du Campus Cyber. Il s’agit de relever le défi de faire de la France la terre de la cybersécurité en Europe ».

Il a évoqué ensuite le programme France Relance qui fut confié à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) en 2022, pour aider les collectivités et le système de santé, un programme depuis relayé par le programme CaRE du ministère de la Santé.

Un écosystème cyber dynamique, mais fortement challengé « Cette filière regroupe éditeurs de logiciels, services cloud, quantique, IA et métavers. C’est une filière en croissance à 2 chiffres […], mais c’est une filière internationale qui perd des parts de marché à l’étranger, et en France aussi. » Michel PaulinPréfigurateur du comité stratégique de filière Solutions numériques de confiance Néanmoins, si l’écosystème cyber français est dynamique, il a aussi des faiblesses. Celles-ci sont notoirement évidentes dans le secteur du cloud, où les acteurs français se sont fait damer le pion par les hyperscalers américains. Michel Paulin, préfigurateur du comité stratégique de filière Solutions numériques de confiance, l’a rappelé : « cette filière regroupe éditeurs de logiciels, services cloud, quantique, IA et métavers. C’est une filière en croissance à deux chiffres depuis des années, une filière qui crée des emplois, mais c’est une filière internationale qui perd des parts de marché à l’étranger, et en France aussi. Il y a des concurrents très puissants. On connaît tous les Américains, les Chinois, mais il y a aussi des filières extrêmement dynamiques en Corée du Sud, au Canada, en Israël, à Taiwan, qui gagnent des parts de marché et croissent ». Pour Michel Paulin, la France doit avoir 5 priorités : investir sur l’offre, la régulation/certification, la commande publique. Il souligne aussi le besoin en ressources humaines du secteur – entre attirer des talents et féminiser le secteur – et celui d’exporter. Enfin, il a pointé le rôle des grands groupes où les acteurs cyber nationaux continuent de perdre des parts de marché. Hexatrust et son président Jean-Noël de Galzain ont pris position sur ce point depuis de nombreuses années : « nous avons besoin de la commande des grands groupes, nous aurons besoin de la confiance des PME, des ETI et nous devrons nous mettre à leur portée, avec des solutions adaptées. Bien sûr, il faudra de la commande publique, des acheteurs dans la santé, les collectivités locales. Partout où il y a du numérique, il y a besoin d’un numérique de confiance ». Le PDG de Wallix pousse en faveur d’une troisième voie numérique : entre une IT ultra-dominée par les acteurs américains d’un côté et un numérique d’inspiration chinoise.