WatchTowr : les buckets S3 abandonnés présentent un risque pour la chaîne logistique

Une nouvelle étude de WatchTowr a mis en évidence des risques de sécurité de la chaîne logistique que les composants d'infrastructure Cloud abandonnés, comme les buckets S3 d'Amazon, continuent de poser pour les entreprises.

Dans un billet de blog tout juste publié, les chercheurs de WatchTowr avertissent que des attaquants peuvent prendre le contrôle de buckets Amazon S3 abandonnés et les exploiter pour déployer des mises à jour de logiciels malveillantes et des outils d'accès à distance, ou même accéder à un environnement AWS. WatchTowr a analysé des actifs appartenant auparavant à des organisations gouvernementales, à des entreprises du classement Fortune 500, à des entreprises IT, à des sociétés de cybersécurité et à de grands projets open source.

Les chercheurs ont plus particulièrement examiné le cas des buckets S3, mais ils craignent que d'autres actifs abandonnés ne présentent des risques similaires pour la chaîne logistique IT d'autres services de stockage Cloud.

« La réalité est qu'il existe une cause fondamentale "simple" à tous ces conflits. Il ne s'agit pas d'Amazon, de S3 ou même du "cloud". La cause première provient d'un état d'esprit qui s'est développé au fur et à mesure que les frictions liées à l'acquisition de l'infrastructure Internet - qu'il s'agisse de buckets S3, de noms de domaine, d'adresses IP ou autres - diminuaient », écrit WatchTowr dans son étude. « Dans un monde où l'enregistrement d'un nom de domaine ne coûte que quelques dollars, et où l'enregistrement d'une ressource Internet telle qu'un bucket S3 coûte encore moins cher, il suffit de très peu pour s'engager par inadvertance à maintenir une ressource finie ».

WatchTowr explique que le projet a commencé après que les chercheurs ont trouvé un lien S3 mort vers un rapport sur les menaces avancées persistantes publié par une société anonyme qu'ils ont appelé « Antivirus and MDR Vendor #1 ». Le fichier PDF n'était plus disponible, mais les chercheurs ont découvert qu'ils pouvaient enregistrer le bucket S3 et diffuser du contenu malveillant à partir du domaine à la place.

En menant leurs recherches, ils ont découvert « [environ] 150 buckets Amazon S3 qui avaient déjà été utilisés pour des produits logiciels commerciaux et open source, des gouvernements et des pipelines CI/CD - puis abandonnés ». Certains l'avaient été depuis des mois, voire des années.

Cependant, les chercheurs de WatchTowr ont constaté qu'ils pouvaient encore les enregistrer. Les buckets réenregistrés « ont reçu plus de 8 millions de requêtes HTTP sur une période de 2 mois » pour diverses actions, notamment des mises à jour logicielles, des binaires Windows, Linux et macOS précompilés, des images de machines virtuelles, des modèles CloudFormation et des configuration de serveurs VPN SSL. Pour les chercheurs, c'est bien simple : des attaquants peuvent exploiter ces requêtes pour une myriade d'actions malveillantes, y compris le déploiement de rançongiciels.

« Le problème, du point de vue de la sécurité, se manifeste lorsque ces buckets S3 sont laissés à l'abandon, ce qui permet à des acteurs malveillants de les réenregistrer pour eux-mêmes. Il s'agit d'une classe de bogues connue, connue sous de nombreux noms, y compris 'S3 bucket takeover' (nous savons que ce n'est pas nouveau - soyez indulgents avec nous). Les prises de contrôle de deuxième ordre de buckets Amazon S3 par le biais de liens brisés ne sont pas non plus nouvelles, avant que vous ne nous disiez cela aussi », ont déclaré les chercheurs.

D'autres fournisseurs de solutions de sécurité et chercheurs ont mis en garde contre les risques posés par les buckets S3 abandonnés. En 2023, Checkmarx a découvert qu'un acteur malveillant avait pris le contrôle d'un bucket S3 récemment abandonné et l'avait utilisé pour empoisonner le paquet NPM "bignum".

Les chercheurs de WatchTowr ont trouvé un seau S3 abandonné impliquant un avis de l'agence américaine de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures, la CISA, datant de 2012. Cela ne manquerait vraisemblablement pas de représenter un risque important si un attaquant en prenait le contrôle. En outre, ils ont découvert un exemple de jeux Mozilla où le bucket S3 a été supprimé de la documentation du projet Emscripten en 2015.

« Le fait qu'un pirate puisse théoriquement enregistrer une ressource abandonnée il y a si longtemps et diffuser instantanément des logiciels malveillants à des hôtes de confiance devrait tous nous alarmer - et en particulier ceux qui utilisent Internet de manière non paranoïaque, sans vérifier l'intégrité de chaque binaire qu'ils téléchargent (c'est-à-dire 99,9999 % d'entre nous) », estiment les chercheurs.