RAG et IA générative : le groupe SAUR choisit Palantir

Le gestionnaire de la distribution d’eau entend accélérer le traitement des accords-cadres en s’appuyant sur une architecture RAG avancée. Celle-ci repose sur les outils Palantir Foundry et AI Platform.

Pour rappel, Foundry est une suite de transformation et de modélisation de données rassemblant des capacités de process mining, de simulation, de modélisation sémantique et ontologique.

AI Platform est une extension de Foundry consacrée à la création d’applications low-code/no-code propulsées à l’IA et à l’IA générative.

En l’occurrence, ces centaines de contrats cadres s’étalent sur des milliers de pages. Ils contiennent des informations sur des objectifs opérationnels, ainsi que des obligations de rapport.

« Ce partenariat avec Palantir nous permet de transformer la gestion des contrats en convertissant des ensembles de données vastes et complexes en informations claires et exploitables », poursuit-il, dans un communiqué de presse. « Il représente une étape majeure dans notre transformation axée sur l’IA. Cela renforce notre capacité à améliorer la conformité, rationaliser les opérations et mieux servir nos clients ».

Un choix qui ne coule pas de source

Palantir est plus connu pour ses solutions distribuées auprès des agences de renseignement et des forces armées. Et sa proximité avec l’Administration américaine. Toutefois, Palantir accroît sa présence auprès des entreprises, principalement aux États-Unis. Il a tout de même convaincu quelques grands groupes européens, dont Airbus et Axel Springer. Ils semblent être l’exception à la règle.

Lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre fiscal 2024 le 4 février 2025, Alex Karp, CEO de Palantir jugeait que la croissance de l’éditeur en Europe est « anémique ».

« Il semble que l’Europe continentale regarde vers le passé pour se projeter dans l’avenir, qu’elle ait du mal à accepter que toutes les technologies de valeur dans ce domaine soient développées en Amérique ; peut-être aussi qu’elle peine à admettre que, pour faire fonctionner les LLM, il faut parvenir à construire quelque chose comme une ontologie », affirme-t-il. « Il en existe une chez Palantir ».