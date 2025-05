Sapphire 2025 : SAP s’allie à Palantir et étend son assistant Joule

Christian Klein, CEO de SAP, a ouvert la grand-messe Sapphire 2025 à Orlando en plaçant l’incertitude économique et géopolitique au cœur de son discours. Une tonalité qui devrait aussi résonner à Madrid, où se tiendra la déclinaison européenne de l’événement du 26 au 28 mai.

Comme Oracle ou Salesforce, SAP construit sa stratégie autour d’un triptyque devenu central : applications, données, intelligence artificielle (IA). Christian Klein assure que l’éditeur allemand dispose de la « suite applicative la plus large du marché », des « données métier les plus riches sémantiquement » et d’une IA déjà capable de rendre SAP lui-même « 30 % plus productif ».

Au centre de cette stratégie, SAP place le concept de flywheel – une boucle positive qui accélérerait l’adoption et la valeur – alimentée par ce triptyque.

Palantir dans la boucle IA de SAP Parmi les annonces, le partenariat avec Palantir a attiré l’attention, notamment en Europe où l’éditeur américain reste controversé. Dans un communiqué, SAP précise que cette alliance vise à « faciliter la migration vers le cloud et les projets de modernisation de leurs clients communs ». Une connexion directe entre Palantir et Business Data Cloud – sa plateforme d’intégration de données introduite en février, qui utilise la technologie issue d’un partenariat avec Databricks pour intégrer des données non SAP – permettra de bâtir une « base de données harmonisée » (sic) à l’échelle des entreprises. SAP et Palantir promettent de « livrer des résultats concrets de manière responsable, y compris pour des clients sensibles comme le gouvernement américain ». Lors de la keynote, Christian Klein a présenté cette collaboration comme un pilier de SAP Business Data Cloud (BDC), annoncé en février 2025. « La BDC est notre boule de cristal dans cette période d’incertitude », a-t-il lancé. « Palantir conçoit de puissants outils d’analyse de données. Désormais, avec SAP Business Cloud, nos clients communs bénéficient d’une intégration en temps réel et de cas d’usage IA partagés. » Dans une vidéo projetée pendant le discours, Alex Karp, CEO de Palantir, a précisé : « Nous utilisons Ontology pour gérer les grands modèles de langage et Foundry pour réconcilier les données. La combinaison de nos produits avec ceux de SAP offrira, selon nous, une forte valeur à nos clients et partenaires. » Foundry est la plateforme d’intégration de données de Palantir, et Ontology, un module utilisé notamment pour créer des jumeaux numériques.

Joule s’étend avec Perplexity et WalkMe Christian Klein a également souligné les avancées autour de Joule, l’assistant à base d’IA générative de SAP. L’outil est désormais doté d’une « action bar » alimentée par WalkMe, racheté en juin 2024 pour 1,5 milliard $, pour anticiper les besoins des utilisateurs en analysant leur comportement sur les différentes applications. SAP insiste sur le respect de ses lignes directrices éthiques pour encadrer l’usage de cette IA proactive. SAP a aussi annoncé un partenariat avec Perplexity, le moteur de réponse basé sur l’IA, afin d’enrichir la capacité de Joule à exploiter des données structurées et non structurées. Combiné au graphe de connaissances de SAP, Joule devrait pouvoir produire des réponses visuelles en temps réel, avec des éléments factuels (tableaux, graphiques) issus des workflows de l’entreprise. « Par exemple, un utilisateur peut interroger l’outil sur l’impact d’événements externes récents sur ses activités, et recevoir une prévision croisée entre ces événements et ses propres données métier », précise SAP. « Pour permettre à une IA d’avoir un contexte de bout en bout, vous ne pouvez le faire qu’avec un ensemble d’applications où le modèle de données comprend le contexte de bout en bout », a déclaré Muhammad Alam, responsable de l’ingénierie produit de SAP, lors d’une séance de questions-réponses avec les médias et les analystes après le discours d’ouverture. L’éditeur a pris des mesures pour rendre Joule omniprésent dans les applications métier. Soixante-dix-huit nouveaux cas d’utilisation de Joule ont été dévoilés lors du salon, s’ajoutant aux 100 déjà publiés. SAP a également annoncé une interopérabilité bidirectionnelle avec Microsoft 365 Copilot. L’éditeur étend également le champ d’action de Joule avec de nouveaux agents qui vont couvrir la gestion de la relation client, les chaînes logistiques, les dépenses, les finances et les ressources humaines. Lors des démonstrations de la keynote – et d’autres présentations – SAP a présenté cette expérience utilisateur plus réactive dans ERP comme l’outil idéal pour répondre à l’incertitude économique. Lors d’une démonstration, un utilisateur a montré comment Joule fournissait des alertes sur les nouveaux droits de douane américains et exploitait les données des modules SAP Supply Chain, Sales et RH pour recommander des réponses rapides à ces changements.