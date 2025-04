Ransomware : bienvenue dans l’ère des vraies-fausses cyberattaques

Le CERT-IN vient de rendre public son rapport sur la menace des rançongiciels pour 2024. Dans ce dernier, le CERT national indien lance une alerte : « les groupes de ransomware emploient de plus en plus de tactiques trompeuses pour pousser les victimes à payer des rançons, même lorsqu'il n'y a pas eu d'exfiltration de données ou d'attaque ».

Et d’illustrer : « des groupes comme Basche [aussi suivi sous la référence apt73, N.D.L.R.] s'approvisionnent en données ayant déjà fait l'objet d'une violation ou créent de faux ensembles de données qu'ils affichent sur leurs sites de fuites de données, en prétendant faussement qu'il y a eu une attaque afin d'extorquer le paiement d'une rançon ».

Ce n’est pas tout : « ils peuvent également proposer les prétendues données à la vente, contraignant les victimes à payer en leur faisant croire que leurs informations ont été compromises, même si aucune violation n'a eu lieu dans le cadre de cette campagne particulière ».

Recyclages et revendications croisées

Le cas d’apt73 est particulier. Six revendications concernant des victimes préalablement revendiquées chez Black Basta sont apparues sur sa vitrine à l’automne dernier. Là, selon un fin connaisseur de l’écosystème cybercriminel lié aux rançongiciels, « l’explication la plus simple est qu’un affidé Black Basta faisant partie d’Apt73 s’en soit chargé ». Et de souligner qu’une vitrine n’est finalement qu’un portfolio. Un portfolio pour chacun des acteurs ayant participé à une attaque.

Pour autant, l’analyse du CERT-IN est confortée par les constatations. L’enseigne Snatch, par exemple, joue clairement un rôle de plateforme de diffusion de données volées lors de cyberattaques menées par des tiers, et parfois bien antérieurement. Cette lessiveuse a notamment été utilisée 7 fois, l’an dernier, par un acteur œuvrant sous la bannière de Nokoyawa. Mais un ou des affidés des enseignes LockBit, Medusa, 8base, Alphv, Dragonforce ou encore Cactus y ont également eu recours.

Il convient de mettre de côté les revendications croisées – ou cross-claims en anglais – qui témoignent essentiellement d’une cyberattaque conduite par un même acteur utilisant deux bannières pour mener ses activités : les franchises de ransomware sont de plus en plus utilisées comme de simples marques, des écrans de fumée derrière lesquels se cachent les affidés. L’an dernier, Anastasia Sentsova, analyste chez Analyst1, s’est penchée sur le sujet dans le cadre d’une enquête sur RansomHouse.