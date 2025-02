Ransomware : Leonardo réfute les allégations de ThreeAM

« Leonardo déclare que les rumeurs selon lesquelles le groupe de hackers ThreeAM aurait piraté les systèmes informatiques de l'entreprise Leonardo Spa sont infondées ». C’est ainsi que le groupe industriel italien d’aéronautique, de défense et de sécurité, réfute, dans un message publié sur X (anciennement Twitter) la revendication de cyberattaque à son encontre apparue quelques heures plus tôt sur le site vitrine de l’enseigne de rançongiciel ThreeAM.

Sollicité par la rédaction, le service de presse de Leonardo n’a pas répondu à nos questions à l’heure où sont publiées ces lignes. Toutefois, les éléments actuellement disponibles tendent à accréditer les affirmations de l’industriel.

Car la revendication publiée sous la bannière de ThreeAM est assortie d’une liste de fichiers, au format texte, présentée de manière à suggérer qu’il s’agit de celle des fichiers volés à l’occasion de prétendue cyberattaque.

La piste d’une coentreprise spécialiste des simulateurs

Les dates de création de fichiers et données suggèrent un vol survenu autour du 15 janvier dernier. Leurs noms suggèrent les données d’un système partagé par plusieurs utilisateurs italiens. Surtout, ils renvoient à Rotorsim, une coentreprise de Leonardo Helicopters et CAE créé en 2003 pour « proposer des solutions de formation synthétique aux exploitants d'hélicoptères AW109 et AW139 ».

La référence AW139 apparaît à plusieurs milliers de reprises dans la liste, aux côtés de celles d’autres hélicoptères, les AW169 et AW189, également couverts par les solutions de Motorsim.

D’autres références renvoient au monde de la formation en simulateur, dont l’abréviation QTG, ou Qualification Test Guide. Ce document permet notamment de démontrer que l’environnement de simulation reproduit fidèlement les limites opérationnelles réelles de l’appareil considéré.

À cela s’ajoutent des références à des systèmes de rendu visuel signés CAE, de la gamme Medallion, dans des noms de fichiers suggérant des modes d’emploi.

Enfin, des noms d’individus figurent également dans la liste. Nous avons trouvé les profils LinkedIn de trois d’entre eux : ils renvoient directement à CAE, confortant l’hypothèse d’un incident ayant touché la coentreprise de CAE et Leonardo.