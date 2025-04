Cyberattaques : début de la saison 2 de l’opération Endgame

« Il s’agit de la plus grande opération jamais menée contre les réseaux de zombies, qui jouent un rôle majeur dans le déploiement des ransomwares », annonçait Europol dans un communiqué de presse publié le jeudi 30 mai 2024 au matin.

Baptisée Endgame, cette opération avait été conduite entre le 27 et le 29 mai. Elle avait été « initiée et dirigée par la France, l’Allemagne et les Pays-Bas », « soutenue par Eurojust et a impliqué le Danemark, le Royaume-Uni et les États-Unis ».

En outre, « l’Arménie, la Bulgarie, la Lituanie, le Portugal, la Roumanie, la Suisse et l’Ukraine ont également soutenu l’opération par différentes actions, telles que des arrestations, des interrogatoires de suspects, des perquisitions et des saisies ou des déclassements de serveurs et de domaines », pouvait-on lire alors dans le communiqué.

Cette opération revêtait une importance toute particulière : elle visait des botnets dont l’activité est très fortement liée aux cyberattaques débouchant sur le déclenchement de rançongiciels. Étaient alors cités IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader, Bumblebee et Trickbot.

Concrètement, l’opération Endgame a initialement conduit à « 4 arrestations (1 en Arménie et 3 en Ukraine), 16 fouilles de lieux (1 en Arménie, 1 aux Pays-Bas, 3 au Portugal et 11 en Ukraine) », mais aussi à l’arrêt ou la perturbation de « plus de 100 serveurs […] en Bulgarie, au Canada, en Allemagne, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Suisse, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Ukraine », et la saisie de « plus de 2 000 domaines ».

Huit fugitifs recherchés par les autorités allemandes ont été ajoutés à la liste des personnes les plus activement recherchées en Europe. Mais ce n’était qu’une première phase.