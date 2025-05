Ransomware : ce que révèle la fuite de données de LockBit 3.0

Le 7 mai 2024, l’identité présumée de l’opérateur de la franchise LockBit 3.0, aussi connu sous le pseudonyme de LockBitSupp, était révélée à l’occasion de l’épisode 2 de l’opération Cronos : Dmitry Yuryevich Khoroshev.

Un an plus tard, jour pour jour, c’est tout le contenu de la base de données SQL d’une interface Web d’administration pour les affidés de l’enseigne qui a été rendue publique. Et pas n’importe où : sur les sites de la franchise mafieuse. Car ils ont été piratés. Les données ont été extraites le 29 avril. Elles concernent un système qui a été mis en place le 18 décembre dernier.

Un rare éclairage Ces données offrent une visibilité inédite sur les activités de l’enseigne de rançongiciel LockBit 3.0. Les dates de compilation du maliciel de chiffrement permettent d’ajuster les estimations antérieures de date de survenue d’attaque. Elles ont déjà fait ressortir, pour certaines victimes connues, un écart allant jusqu’à dix jours entre la fin de l’exfiltration des données de la victime et le lancement du chiffrement. De quoi souligner l’importance des efforts de détection de cette exfiltration. Ces données permettent aussi d’attribuer différentes victimes à leurs attaquants. Ce regroupement sera intéressant pour l’analyse des méthodes de négociation ainsi que pour le suivi des éventuels paiements de rançon. Activité des affidés de LockBit entre le 18 décembre 2024 et le 29 avril 2025. Cette interface d’administration pour affidé contenait 75 comptes utilisateurs, dont deux très vraisemblablement utilisés par LockBitSupp lui-même. Rien moins que 35 comptes étaient en « pause », dont deux ayant été utilisés contre des victimes en… Russie. L’opérateur de l’enseigne nous a assuré que c’est la raison de leur suspension. Mais seuls 44 comptes ont été effectivement utilisés pour générer des ransomware et, éventuellement, lancer des cyberattaques. Sur ce total, 30 étaient effectivement actifs le 29 avril, mais seulement 7 semblent avoir été véritablement occupés à conduire des attaques à ce moment-là. Activité cumulée par mois, segmentée par région du monde.

Une répartition géographique éloignée des clichés La recherche des origines géographiques des victimes mentionnées fait ressortir une tendance inhabituelle : en toute vraisemblance, la région Asie-Pacifique a concentré 35,5 % des efforts des affidés de LockBit sur la période considérée, contre 22 % pour l’Europe, et moins de 11 % pour l’Amérique du Nord, derrière l’Amérique Latine à 12 %. Distribution géographique globale des activités des affidés de LockBit 3.0 de fin 2024 à fin avril 2025. Mais il y a là des disparités très marquées entre affidés. Ainsi, PiotrBond s’est concentré sur la région Asie-Pacifique, avec 76 % de ses victimes. Même chose pour Umarbishop47 (81 %). DarraghBerg a quant à lui misé à parts égales (33,3 %) en cette région et l’Afrique-Moyen-Orient. Mais JamesCraig a lui-aussi donné la priorité à l’Asie-Pacifique (42 %). Cet examen géographique souligne en outre le manque d’observabilité de la menace dans cette région et, notamment en Chine, représentée dans l’échantillon étudié à hauteur de 51 victimes. L’Indonésie arrive juste derrière avec 49 victimes, suivie de l’Inde (35). Répartition géographique des activités des différents affidés de LockBit entre le 18 décembre 2024 et le 29 avril 2025. Ces données suggèrent également que la Corée du Sud est globalement sous-représentée dans l’activité malveillante observable. Cette répartition géographique inhabituelle traduit peut-être l’évolution des profils recrutés par LockBit 3.0. Les affidés les plus actifs ne semblent pas être ceux qui s’attaquent aux victimes les alléchantes.