TotalEnergies creuse le gisement de l’IA générative souveraine

TotalEnergies explore une nouvelle piste dans l’intelligence artificielle générative (GenAI) avec Mistral AI. Le groupe énergétique a annoncé, début juin, la signature d’un partenariat avec la start-up, une des pépites françaises les plus connues du secteur au côté de LightOn (qui elle a annoncé un partenariat avec une filiale d’Ariane).

L’accord prévoit tout d’abord la création d’un « laboratoire d’innovation » commun où collaboreront les équipes des deux entreprises autour de cas d’usage concrets.

Enfin, côté clients, l’IA servira à proposer de nouveaux outils pour les accompagner vers une consommation énergétique plus sobre et plus maîtrisée – dixit TotalEnergies.

Parmi ces premiers projets identifiés, TotalEnergies souhaite déployer un assistant motorisé à l’IA générative pour ses 1 000 chercheurs. Le but est de les aider dans le développement de nouvelles énergies et dans la réduction de l’empreinte environnementale du groupe.

Dans cette optique, le choix de Mistral AI n’est pas anodin. Mistral fait partie des acteurs qui développent des modèles en open weight, modifiables et personnalisables par les entreprises en fonction de leurs besoins, et déployables sur l’infrastructure de leurs choix ( y compris sur site, si besoin ).

Au-delà de ces premiers cas d’usage, et plus en profondeur, les deux acteurs prévoient « face aux enjeux européens de souveraineté numérique [d’étudier] ensemble les opportunités d’intégration d’infrastructure IA pour TotalEnergies ».

Franchir une étape dans l’IA

Mais avec ce partenariat, TotalEnergies dit vouloir franchir une nouvelle étape.

« [Il] nous permettra d’explorer de nouvelles opportunités pour intégrer davantage l’IA au cœur de nos activités », confirme Patrick Pouyanné. « L’IA a un immense potentiel pour transformer les systèmes énergétiques », anticipe-t-il.

« L’IA a un immense potentiel pour transformer les systèmes énergétiques. » Patrick PouyannéPDG de TotalEnergies

De son côté, Arthur Mensch, cofondateur et PDG de Mistral AI, se réjouit évidemment de cette grosse « prise ».

« En mettant nos solutions IA et nos experts au service de la R&D, des équipes opérationnelles, et in fine des clients [de TotalEnergies], nous contribuons à l’amélioration opérationnelle et à la transformation numérique de cet acteur mondial de l’énergie », vante-t-il en faisant la promotion de ce rapprochement, qui, pour lui, sera une démonstration grandeur nature du rôle stratégique que peut avoir l’IA générative pour des secteurs industriels critiques. Même si les détails de chaque application restent à préciser dans une prochaine étape du projet.

Mais pour exploiter un gisement, il faut bien commencer par donner les premiers coups de pelles.