L'Enisa lance une base de données européenne sur les vulnérabilités

L'Agence européenne de la cybersécurité (Enisa) a lancé une base de données de l'Union européenne sur les vulnérabilités (EUVD) afin de fournir des informations « agrégées, fiables et exploitables » sur les vulnérabilités récemment divulguées dans les produits et services informatiques.

L'EUVD, qui est mandaté par la directive NIS2, est conçu pour rassembler des informations accessibles au public à partir de sources telles que les équipes nationales de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT) des États membres de l'UE, les chercheurs en menaces de l'industrie et d'autres bases de données de vulnérabilités, y compris le programme CVE du Mitre.

L'Enisa explique que, pour atteindre cet objectif, elle a construit sa plateforme selon une approche holistique, sous la forme d'une base de données interconnectée qui, selon elle, permettra une meilleure analyse et aidera la communauté à corréler les vulnérabilités. L'Enisa estime que cela fera d'elle une source d'information plus fiable, plus transparente et plus large.

« La base de données de l'UE sur les vulnérabilités est une étape importante vers le renforcement de la sécurité et de la résilience de l'Europe », a déclaré Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie : « en rassemblant les informations sur les vulnérabilités pertinentes pour le marché de l'UE, nous élevons les normes de cybersécurité, ce qui permet aux acteurs des secteurs privé et public de mieux protéger nos espaces numériques partagés, avec plus d'efficacité et d'autonomie ».

Pour Juhan Lepassaar, directeur exécutif de l'Enisa, l'agence « franchit une étape importante avec la mise en œuvre de l'exigence relative à la base de données sur les vulnérabilités prévue par la directive NIS2. L'UE est désormais dotée d'un outil essentiel conçu pour améliorer considérablement la gestion des vulnérabilités et des risques qui y sont associés ». Et d'ajouter que « la base de données garantit la transparence pour tous les utilisateurs des produits et services IT concernés et constituera une source d'information efficace pour trouver des mesures d'atténuation ».