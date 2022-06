Cyberdéfense : l’Europe prend les choses au sérieux

La politique de cyberdéfense a connu un gros coup d’accélérateur en 2017, avec les épisodes WannaCry et NotPetya. Dans l’Union européenne, ils ont été l’occasion pour les États membres de penser à mettre leurs ressources en commun, notamment au travers de la directive NIS (Network and Information System Security). À peine celle-ci mise en place, l’UE a décidé de la réviser, avec un accord des états membres signé début mai. En parallèle, l’Enisa, l’agence européenne de la sécurité des réseaux et systèmes d’information, a entamé une importante mue, liée à un mandant étendu suivant un modèle qui n’est pas sans rappeler celui de l’Anssi française.

La nouvelle mouture de la directive NIS étend notamment la notion d’opérateurs de services essentiels (OSE) à de nouveaux secteurs d’activité, tout en ajoutant de nouvelles menaces pour ceux qui ne joueraient pas le jeu. Et cela « s’accompagne d’un effort financier pour promouvoir l’excellence scientifique européenne », décrit Miguel Gonzalez-Sancho, Chef d’unité pour la cybersécurité à la direction générale Connect et Directeur exécutif du Centre européen de compétences en matière de cybersécurité à Bucarest. Ce dernier doit notamment affecter les financements liés à la cybersécurité issus des programmes Horizon Europe et Europe Numérique. Ce support s’accompagne de recommandations, notamment en matière de 5G, pour la sécurité.

À l’heure actuelle, le budget consacré à la cybersécurité par l’Union européenne est de 130 M€. À comparer aux 250 M€ consacrés au cloud, à l’Intelligence artificielle, aux calculs quantiques… Cette somme est octroyée selon les projets des différents états et ne couvre pas tous les projets, mais seulement une partie de chacun d’entre eux : à charge pour les États membres de faire leurs propositions.

À côté de cette partie financière, le CERT EU rassemble les informations de ses homologues nationaux des États membres, en cas d’attaques et les synthétise pour les diffuser aux entreprises. Ses missions recouvrent également la coordination des réponses aux incidents, jusqu’à la fourniture d’une assistance opérationnelle spécialisée.