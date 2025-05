Processeurs : AMD lance les Epyc 4005 pour les serveurs d’appoint

AMD décline ses processeurs Epyc de cinquième génération, c’est-à-dire ceux à base de cœurs Zen5, en une famille 4005 avec peu de cœurs et très peu énergivore, pour équiper des serveurs d’appoint. Selon les caractéristiques partagées par le constructeur – socket AM5, maximum de 16 cœurs répartis sur deux circuits de 8 cœurs et 32 Mo de cache chacun –, cette nouvelle génération de puces serveur relève essentiellement d’un rebranding des derniers processeurs Ryzen 9000 pour PC.

L’Epyc 4005 se décline en six modèles. En entrée de gamme, les Epyc 4245P et 4345P n’ont qu’un seul circuit, soit uniquement 32 Mo de cache. Le premier n’a que six cœurs fonctionnels, alors que les huit du second sont tous opérationnels. Dans les deux cas, le TDP est de seulement 65W pour des fréquences qui s’échelonnent entre 3,8 et 5,5 GHz. Le 4245P est annoncé à un prix indicatif de 239 $ et le 4345P à 329 $.

On trouve ensuite un modèle 4465P qui dispose de deux circuits (soit 64 Mo de cache) équipés chacun de six cœurs fonctionnels, soit douze en tout. Affichant toujours un TDP de 65W, ce processeur voit sa fréquence réduite par rapport aux modèles précédents. Elle oscille cette fois entre 3,4 et 5,4 GHz. Son prix indicatif est de 399 $.

Il en va de même pour la version 4545P, qui a bien les huit cœurs fonctionnels sur ses deux circuits (soit seize en tout), mais qui voit sa fréquence encore baisser pour rester dans l’enveloppe des 65 W. Elle se situe entre 3 et 5,4 GHz. Son prix indicatif est de 549 $.

Le 4565P atteint, lui, une fréquence qui oscille entre 4,3 et 5,7 GHz, mais son TDP s’envole à 170 W. Son prix indicatif est de 589 $.

Le dernier modèle, le 4585PX, est une version du 4565P qui est étendue avec deux circuits de 32 Mo de cache chacun ajoutés dans la même puce (soit un total de 128 Mo de cache). Il maintient toutefois un TDP de 170W et des fréquences comprises entre 4,3 et 5,7 GHz. Son prix indicatif est de 699 $.

Pour le reste, on retrouve les possibilités du Ryzen 9000, à savoir un maximum de 192 Go de RAM adressables en DDR5-5600 et la gestion de 28 canaux PCIe 5.0.

Par « serveurs d’appoint », AMD entend destiner cette famille de processeurs Epyc à des machines qui n’ont rien à voir avec les serveurs massivement multicœurs que l’on trouve dans les datacenters et chez les fournisseurs de cloud pour exécuter des VM. Les Epyc 4005 prendront idéalement place dans les contrôleurs monosockets des baies de stockage, ou sur des machines monoprocesseurs dédiées à une application, par exemple un serveur de traitement vidéo dans un studio de production.

Sur ce segment de marché, les Epyc 4005 d’AMD concurrenceront les Xeon 6P 6300 qu’Intel a lancés plus tôt cette année. Les Xeon 6300 n’ont que 8 cœurs, cadencés entre 3,6 et 5,7 GHz, 24 Mo de cache et n’adressent que 128 Go de RAM (DDR5-4800). En revanche, ils ne dépassent pas 95W de TDP.