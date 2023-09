Processeurs : AMD lance l’Epyc 8004 pour les serveurs d’appoint

AMD vient de dévoiler la série 8004 de ses Epyc, sa gamme de processeurs dédiés aux serveurs mono-socket dits de « Near Edge ». En l’occurrence ceux conçus pour les succursales et autres lieux de production qui méritent d’avoir un petit cluster d’appoint (PME, usines, hôpitaux, centre administratif, supermarché, etc.). C’est aussi cette famille de processeurs qu’AMD destine aux fabricants d’équipements réseau (routeurs, etc.) ou télécoms (RAN...).

Pour l’heure, trois constructeurs de serveurs ont annoncé intégrer ces nouveaux processeurs. Dell dans le PowerEdge C6615, Lenovo dans le ThinkEdge SE455 et SuperMicro dans son WIO System. Seul ce dernier est ouvertement conçu pour les applications réseau et télécoms.

Connue sous le nom de code de « Siena », la gamme de processeurs Epyc 8004 cohabite avec les gammes 9004 « Genoa » pour les datacenters, 9004X « Genoa-X » pour les supercalculateurs et 97X4 « Bergamo » qui est, elle, réservée aux hyperscalers.

Cette façon de fournir des cœurs non fonctionnels est une stratégie de la part d’AMD pour mettre sur le marché des circuits qui n’ont pas passé l’intégralité des tests en sortie d’usine. Cela lui permet de rentabiliser sa production et de proposer une fourchette de prix significativement inférieure à celle d’Intel. Il coûte moins cher de proposer un processeur 64 cœurs dont 56 ne fonctionnent pas, plutôt que de fabriquer spécifiquement un processeur 8 cœurs.

Selon les versions des Epyc – plus exactement selon les prix – un certain nombre de cœurs sont non fonctionnels. Ainsi, en entrée de gamme des 8004, on retrouvera des processeurs qui n’ont que huit cœurs (2 cœurs x 4 circuits) et, en haut de gamme, soixante-quatre (16 cœurs x 4 circuits).

Pour rappel, les 9004 disposent de 12 circuits CCD de 8 cœurs (96 cœurs en tout) et 32 Mo de cache L3 (soit 384 Mo en tout), tandis que le 97X4 embarque 8 circuits CCD de 16 cœurs (128 cœurs et 256 Mo de cache L3 en tout). Les circuits CCD sont identiques sur les gammes 8004 et 97X4, ce qui fait que les deux familles de processeur partagent des cœurs Zen 4c, alors que les 9004 – y compris les 9004X - disposent de cœurs Zen 4 tout court.

Les processeurs de la famille 8004 ont tous pour caractéristique un circuit central qui route les entrées/sorties ; entre les cœurs, mais aussi vers 12 canaux DDR5 (débit maximal de 460 Go/s vers la RAM) et 128 canaux PCIe 5 . Il est entouré de quatre circuits CCD qui comprennent chacun seize cœurs Zen 4c et leur cache commun L3 de 32 Mo (soit 128 Mo au total). On parle de « Chiplet » pour la puce qui rassemble ces cinq circuits à sa surface.

12 modèles de 8 à 64 cœurs, pour les serveurs et le réseau

Douze modèles de 8004 sont prévus, six pour les serveurs et six déclinaisons pour les équipements réseau. Pour s’y retrouver parmi les nombres de cœurs possibles, AMD a mis au point une nomenclature.

Le premier chiffre, toujours « 8 » ici, correspond à la gamme Siena et le dernier, toujours « 4 » ici, correspond à la génération. Entre les deux, le second chiffre est un code de 0 à 5 qui indique le nombre de cœurs : « 0 » pour 8 cœurs, « 1 » pour 16, « 2 » pour 24, « 3 » pour 32, « 4 » pour 48 et « 5 » pour 64. Sur les processeurs de la famille Genoa, le code « 6 » correspond à 96 cœurs, tandis que le « 7 » des 97X4 indique la présence de 128 cœurs.

Le troisième chiffre est censé indiquer le niveau de performances qu’atteindra ce serveur. En ce qui concerne cette gamme 8004, il s’agit soit d’un « 2 » pour les processeurs ayant de 8 à 32 cœurs, soit d’un « 3 » pour ceux ayant 48 ou 64 cœurs. Ainsi, un Epyc 8534 est un processeur pour serveur d’appoint (8), qui a 64 cœurs (5), avec un niveau de performance « 3 » et qui fait partie de la quatrième génération d’Epyc (4).

Le code des processeurs Epyc se termine toujours par une lettre qui résume plus ou moins l’usage de la puce : « F » (Fast) quand la fréquence en GHz est très élevée, « X », quand la puce dispose d’un cache L3 plus capacitif que d’ordinaire (jusqu’à 1152 Mo sur le 9684X), « P » quand la puce est destinée aux serveurs mono-socket et « N » quand elle est destinée aux équipements réseau. Ici, les six modèles serveur portent la lettre « P » et les six modèles réseau portent les deux lettres « PN ».

En pratique, la seule différence notable entre les modèles « P » et « PN » est que les premiers ont une fréquence plus élevée. Ainsi, la fréquence de base des modèles pour équipements réseau est de 2 GHz, alors qu’elle varie de 2,3 GHz (8534P, 64 cœurs) à 2,65 GHz (8324P, 32 cœurs) pour les modèles serveur. Dans tous les cas, les processeurs peuvent accélérer jusqu’à 3 GHz, voire 3,1 GHz pour les modèles à 48 et 64 cœurs.

Les modèles réseau consomment de fait en moyenne 13% moins d’énergie. Par exemple, les modèles à 8 cœurs 8024P et 8024PN consomment respectivement 90W et 80W. Les modèles à 64 cœurs 8534P et 8534PN consomment respectivement 200W et 175W.