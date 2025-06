Scattered Spider élargit sa toile au secteur de l'assurance

Les compagnies d'assurance sont invitées à se méfier d'une campagne d'intrusion dans les réseaux orchestrée par le collectif de cybercriminels Scattered Spider. Selon le Google Threat Intelligence Group (GTIG), ce gang de pirates adolescents a frappé plusieurs compagnies d'assurance aux États-Unis dans le cadre d'une recrudescence de ses activités qui dure depuis plusieurs mois.

Il y a quelques semaines, le GTIG a été le premier à avertir que l'offensive de printemps de Scattered Spider, qui visait initialement les détaillants britanniques Marks and Spencer (M&S) et Co-op, s'était étendue aux détaillants des États-Unis et d'ailleurs, avec des marques mondialement connues telles qu'Adidas, Cartier, Dior, North Face, Tiffany et Victoria's Secret, toutes concernées par la nouvelle vague de crimes du gang. Il semble toutefois que les pirates aient changé de cible dans une certaine mesure.

« Google Threat Intelligence Group a eu connaissance de plusieurs intrusions aux États-Unis qui présentent toutes les caractéristiques d'une activité de type Scattered Spider. Nous constatons maintenant des incidents dans le secteur de l'assurance », a déclaré John Hultquist, analyste en chef du GTIG : « étant donné que cet acteur a l'habitude de se concentrer sur un secteur à la fois, le secteur de l'assurance devrait être en état d'alerte, en particulier en ce qui concerne les programmes d'ingénierie sociale qui ciblent leurs services d'assistance et leurs centres d'appel ».