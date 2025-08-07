Exclusif : Scaleway annonce (lui aussi) son partenariat avec MongoDB

Scaleway s’est rapproché de MongoDB pour lancer une version managée du SGBD orienté documents, en disponibilité générale depuis le mois de juin. Le fournisseur cloud qui a plutôt bonne réputation auprès des développeurs devait étoffer son offre de base de données.

« Quand je suis arrivé il y a trois ans, nous proposions déjà des bases de données relationnelles, notamment PostgreSQL », déclare Jon Regueiro Martin, directeur des produits données et services managés chez Scaleway. « Rapidement, nos clients nous ont signalé que le relationnel ne suffisait pas. Il nous fallait une technologie orientée documents », ajoute-t-il.

L’équipe produit a donc étudié le marché et a évalué les nombreuses technologies disponibles. « MongoDB est le leader incontestable dans cet espace », affirme le responsable. « Nous avons entamé des discussions avec MongoDB pour nous assurer que nos clients européens obtiennent une offre managée sur notre infrastructure ».

Outre sa capacité à propulser des inventaires de produits conséquents chez les e-commerçants, de gérer des identités, de servir de base technique pour un CMS, MongoDB est un SGBD multimodèle.

« C’est un besoin que nous avons vu apparaître dans les entreprises de taille moyenne et les grandes. Ce sont des sociétés qui ont beaucoup de projets différents et qui ont besoin de souplesse pour gérer des modèles de données hétérogènes », souligne le directeur des produits « data » chez Scaleway.

Scaleway et MongoDB jouent la carte de la recherche vectorielle En outre, comme leurs compétiteurs, MongoDB et Scaleway se sont emparés des enjeux autour des mécanismes RAG (Retrieval Augmented Generation). Jon Regueiro Martin,

Scaleway Jon Regueiro Martin,Head of ProductData & Managed Services, « Aujourd’hui, nous avons un nouveau segment client qui apparaît très fortement. Nous avons réalisé des investissements massifs dans l’IA avec le groupe iliad », rappelle Jon Regueiro Martin. Scaleway se présente comme le fournisseur cloud européen doté du plus grand nombre de GPU, environ 5000. Il a également annoncé l’hébergement des modèles « open weight » gpt-oss d’OpenAI, présenté le 5 août. « Nos clients vont maintenant pouvoir utiliser nos bases de données managées, pour stocker les vecteurs qui sont utilisés dans la recherche de données propulsée à l’IA ». MongoDB n’est pas le seul SGBD du catalogue de Scaleway qui remplit cet office. Outre PostgreSQL (avec l’extension pgvector), le fournisseur cloud a lancé la semaine dernière la bêta d’OpenSearch. C’est une alternative à ElasticSearch, née après qu’Elastic a décidé de modifier son modèle de licences, avant de revenir à son « ADN » open source. « Nos clients souhaitent avoir le choix, peu importe la nature du projet », constate Jon Regueiro Martin. « [Néanmoins] nous avons pu avoir accès à certains rapports de performance de MongoDB sur la recherche de vecteurs. Les résultats sont bons ». Non seulement Scaleway propose une version managée de MongoDB, mais celle-ci inclut également la préversion privée de la recherche vectorielle. « Vers la fin de l’année, nous donnerons accès à la fonctionnalité à nos premiers clients ». « Nos clients vont maintenant pouvoir utiliser nos bases de données managées pour stocker les vecteurs qui sont utilisés dans la recherche de données propulsée à l’IA. » Jon Regueiro MartinDirecteur des produits données et services managés, Scaleway « Avec Scaleway, il y a des collaborations à tous les niveaux : avec nos équipes de support et de consultants, mais aussi nos équipes produit à travers cette fonctionnalité de Vector Search », avance Christophe Locoge, directeur des architectes solutions Europe du nord chez MongoDB. Christophe Locoge,

Northern Europe, MongoDB Christophe Locoge,Head of Solutions Architecture,Northern Europe, MongoDB D’ici à la fin de l’année également, Scaleway entend ajouter le chiffrement de données et la restauration à un instant T (Point in Time Recovery). Cette fois par ses propres moyens. Comme c’est déjà le cas pour l’offre managée lancée par OVHcloud en 2021 ou avec Alibaba Cloud, Scaleway ne sera pas un nouveau fournisseur sous la bannière de la DBaaS de MongoDB, Atlas. « Ce n’est pas l’objectif aujourd’hui de MongoDB d’ajouter directement au sein d’Atlas des acteurs cloud supplémentaires », confirme Christophe Locoge. « Nous préférons un partenariat qui porte une proposition de valeur complètement différente. Scaleway est un acteur de plus en plus important sur les marchés français et européen. Pour nous, il est logique d’avoir un partenariat et de travailler ensemble », poursuit-il. « L’objectif, c’est d’être au plus près de nos clients et de leur laisser le choix d’utiliser la pile technologique dont ils ont besoin, de s’adresser à leur fournisseur cloud privilégié ». En clair, MongoDB maintient sa politique de croissance par partenariat. Pour sa part, sans trop de surprise, Scaleway vante son approche souveraine. « Ce n’est pas l’objectif aujourd’hui de MongoDB d’ajouter directement au sein d’Atlas des acteurs cloud supplémentaires. » Christophe LocogeDirecteur des architectes solutions, Europe du Nord, MongoDB « Nous sommes une société européenne qui appartient à un leader de télécommunications européen. Nos ingénieurs sont en Europe, nos infrastructures en Europe. L’on ne peut pas faire plus européen que nous », martèle Jon Regueiro Martin. « Cela veut aussi dire que notre engagement sur la réglementation européenne, le RGPD entre autres, est l’absolu. Nous pouvons garantir à nos clients que l’accès, les contrôles de leurs données, etc., sont effectués dans les règles de l’art. Lorsqu’un client souhaite effacer des données, elles le sont véritablement. Nous fournissons des garanties que d’autres ne peuvent pas proposer aujourd’hui ». Il n’est d’ailleurs pas impossible que MongoDB soit disponible depuis les futures instances qualifiées SecNumCloud du fournisseur, envisage le responsable.