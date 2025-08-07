Exclusif : Scaleway annonce (lui aussi) son partenariat avec MongoDB
Le fournisseur de cloud appartenant au groupe iliad a fait part de son partenariat avec l’éditeur de la célèbre base de données NoSQL. Scaleway répond ainsi aux demandes des clients qui lui réclamaient d’étoffer son offre de SGBD managés, tandis que MongoDB poursuit son objectif de déployer son produit partout où il le peut.
Scaleway s’est rapproché de MongoDB pour lancer une version managée du SGBD orienté documents, en disponibilité générale depuis le mois de juin. Le fournisseur cloud qui a plutôt bonne réputation auprès des développeurs devait étoffer son offre de base de données.
« Quand je suis arrivé il y a trois ans, nous proposions déjà des bases de données relationnelles, notamment PostgreSQL », déclare Jon Regueiro Martin, directeur des produits données et services managés chez Scaleway. « Rapidement, nos clients nous ont signalé que le relationnel ne suffisait pas. Il nous fallait une technologie orientée documents », ajoute-t-il.
L’équipe produit a donc étudié le marché et a évalué les nombreuses technologies disponibles. « MongoDB est le leader incontestable dans cet espace », affirme le responsable. « Nous avons entamé des discussions avec MongoDB pour nous assurer que nos clients européens obtiennent une offre managée sur notre infrastructure ».
Outre sa capacité à propulser des inventaires de produits conséquents chez les e-commerçants, de gérer des identités, de servir de base technique pour un CMS, MongoDB est un SGBD multimodèle.
« C’est un besoin que nous avons vu apparaître dans les entreprises de taille moyenne et les grandes. Ce sont des sociétés qui ont beaucoup de projets différents et qui ont besoin de souplesse pour gérer des modèles de données hétérogènes », souligne le directeur des produits « data » chez Scaleway.
Scaleway et MongoDB jouent la carte de la recherche vectorielle
En outre, comme leurs compétiteurs, MongoDB et Scaleway se sont emparés des enjeux autour des mécanismes RAG (Retrieval Augmented Generation).
« Aujourd’hui, nous avons un nouveau segment client qui apparaît très fortement. Nous avons réalisé des investissements massifs dans l’IA avec le groupe iliad », rappelle Jon Regueiro Martin. Scaleway se présente comme le fournisseur cloud européen doté du plus grand nombre de GPU, environ 5000. Il a également annoncé l’hébergement des modèles « open weight » gpt-oss d’OpenAI, présenté le 5 août.
« Nos clients vont maintenant pouvoir utiliser nos bases de données managées, pour stocker les vecteurs qui sont utilisés dans la recherche de données propulsée à l’IA ».
MongoDB n’est pas le seul SGBD du catalogue de Scaleway qui remplit cet office. Outre PostgreSQL (avec l’extension pgvector), le fournisseur cloud a lancé la semaine dernière la bêta d’OpenSearch. C’est une alternative à ElasticSearch, née après qu’Elastic a décidé de modifier son modèle de licences, avant de revenir à son « ADN » open source.
« Nos clients souhaitent avoir le choix, peu importe la nature du projet », constate Jon Regueiro Martin. « [Néanmoins] nous avons pu avoir accès à certains rapports de performance de MongoDB sur la recherche de vecteurs. Les résultats sont bons ».
Non seulement Scaleway propose une version managée de MongoDB, mais celle-ci inclut également la préversion privée de la recherche vectorielle. « Vers la fin de l’année, nous donnerons accès à la fonctionnalité à nos premiers clients ».
Jon Regueiro MartinDirecteur des produits données et services managés, Scaleway
« Avec Scaleway, il y a des collaborations à tous les niveaux : avec nos équipes de support et de consultants, mais aussi nos équipes produit à travers cette fonctionnalité de Vector Search », avance Christophe Locoge, directeur des architectes solutions Europe du nord chez MongoDB.
D’ici à la fin de l’année également, Scaleway entend ajouter le chiffrement de données et la restauration à un instant T (Point in Time Recovery). Cette fois par ses propres moyens.
Comme c’est déjà le cas pour l’offre managée lancée par OVHcloud en 2021 ou avec Alibaba Cloud, Scaleway ne sera pas un nouveau fournisseur sous la bannière de la DBaaS de MongoDB, Atlas.
« Ce n’est pas l’objectif aujourd’hui de MongoDB d’ajouter directement au sein d’Atlas des acteurs cloud supplémentaires », confirme Christophe Locoge. « Nous préférons un partenariat qui porte une proposition de valeur complètement différente. Scaleway est un acteur de plus en plus important sur les marchés français et européen. Pour nous, il est logique d’avoir un partenariat et de travailler ensemble », poursuit-il. « L’objectif, c’est d’être au plus près de nos clients et de leur laisser le choix d’utiliser la pile technologique dont ils ont besoin, de s’adresser à leur fournisseur cloud privilégié ». En clair, MongoDB maintient sa politique de croissance par partenariat.
Pour sa part, sans trop de surprise, Scaleway vante son approche souveraine.
Christophe LocogeDirecteur des architectes solutions, Europe du Nord, MongoDB
« Nous sommes une société européenne qui appartient à un leader de télécommunications européen. Nos ingénieurs sont en Europe, nos infrastructures en Europe. L’on ne peut pas faire plus européen que nous », martèle Jon Regueiro Martin. « Cela veut aussi dire que notre engagement sur la réglementation européenne, le RGPD entre autres, est l’absolu. Nous pouvons garantir à nos clients que l’accès, les contrôles de leurs données, etc., sont effectués dans les règles de l’art. Lorsqu’un client souhaite effacer des données, elles le sont véritablement. Nous fournissons des garanties que d’autres ne peuvent pas proposer aujourd’hui ».
Il n’est d’ailleurs pas impossible que MongoDB soit disponible depuis les futures instances qualifiées SecNumCloud du fournisseur, envisage le responsable.
« Écosystème data » : Scaleway a du pain sur la planche
Mais pour rivaliser avec ses compétiteurs locaux et avec les hyperscalers américains, Scaleway doit renforcer son offre de gestion de données. Pour rappel, OVHcloud a annoncé la disponibilité de sa Data Platform à la fin du mois d’avril.
« Depuis quelques années, nous avons un écosystème “data” que nous avons continué à enrichir en matière de base de données, du messaging, du streaming, etc. », évoque le directeur des produits data chez Scaleway.
En sus de PostgreSQL, MongoDB et OpenSearch, le fournisseur a lancé des services managés pour Redis, MySQL ou encore NATS (Neural Autonomic Transport System). « Nous sommes en train de lancer un Data Warehouse basé sur ClikHouse, nous proposerons un Kafka managé », informe Jon Regueiro Martin. « D’ici à la fin de l’année, nous atteindrons un premier palier de maturité important. Nos clients nous disent que nous avons avancé très rapidement, mais nous avons développé tous ces produits de manière verticale ».
C’est là où l’acquisition du Français Saagie, annoncé au mois de juin, intervient.
Jon Regueiro MartinDirecteur des produits données et services managés, Scaleway
« Maintenant, il faut s’assurer que l’orchestration de pipelines de données est possible dans cet écosystème de produits. Avec le rachat de Saagie, nous allons pouvoir accélérer en matière de DataOps, d’intégration de ces bases de données et services de traitement et aussi, pourquoi pas, sur le volet MLOps », poursuit le responsable.
Les équipes de Scaleway ont de la suite dans les idées. « Au début de l’année prochaine, nous voudrions nous concentrer plus fortement sur la gouvernance de données », anticipe Jon Regueiro Martin. « Nos clients sont de plus en plus matures en matière de gestion de données. Donc ils commencent à réclamer des catalogues de données, du data lineage, des outils de mise en qualité. C’est un champ exploratoire, mais nous savons déjà qu’en Europe, il y a des acteurs qui font très bien ces choses-là. Nous essayons de voir si nous ne pouvons pas collaborer avec ces derniers ».
De son côté, MongoDB – en sus de se concentrer sur les performances et l’optimisation de ses produits – « poursuit les partenariats tripartites avec S3NS, Bleu et d’autres associations », selon Christophe Locoge.