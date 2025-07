Marks & Sencer demande que les ransomwares soient obligatoirement signalés

Le président de Marks & Spencer, Archie Norman, a décrit la récente attaque de ransomware sur les systèmes du détaillant comme quelque chose qui s'apparente à une « expérience extracorporelle ». Il a appelé les victimes de cyberattaques à prendre leur courage à deux mains et à faire preuve d'ouverture et de transparence à propos de leurs expériences.

S'exprimant devant la sous-commission des affaires et du commerce sur la sécurité économique, les armes et les contrôles à l'exportation - lors d'une session à laquelle ont également participé des représentants du groupe Co-op, victime d'une autre attaque, et divers experts en cybernétique, dont l'ancien directeur du National Cyber Security Centre (NCSC), Ciaran Martin - Archie Norman a déclaré que, bien qu'il ne croie pas que le gouvernement puisse réglementer la sécurité, il a un rôle à jouer pour s'assurer que les leçons tirées des incidents de sécurité sont discutées et diffusées, en particulier au niveau des conseils d'administration.

Il a déclaré que M&S souhaitait mettre son expérience au service du gouvernement et d'autres entreprises. « J'ai déjà un ou deux conseils d'administration qui m'ont invité à venir les voir et à partager notre histoire, ce que je ne manquerai pas de faire », a-t-il déclaré.

« Nous pensons que la déclaration obligatoire est une idée très intéressante », a ajouté Archie Norman. « Il nous semble qu'un grand nombre de cyberattaques ne sont jamais signalées au NCSC. En fait, nous avons des raisons de croire qu'il y a eu deux cyberattaques majeures contre de grandes entreprises britanniques au cours des quatre derniers mois qui n'ont pas été signalées ».

« Nous pensons qu'il s'agit là d'une lacune importante dans notre connaissance de ce qui se passe », a-t-il déclaré. Et d'ajouter : « je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire que si une entreprise d'une certaine taille est victime d'une attaque significative, elle est tenue de la signaler au NCSC dans un délai déterminé, ce qui renforcerait l'organe central de renseignement dans ce domaine ».

Archie Norman a déclaré que dès le début, avant que les rapports sur une cyberattaque ne fassent la une des journaux, M&S avait partagé toutes les informations dont elle disposait sur l'incident en cours avec le NCSC afin qu'elle puisse alerter d'autres entreprises de vente au détail, y compris probablement le groupe Co-op.

Il a également révélé que M&S avait reçu un niveau de soutien non divulgué de la part du FBI américain, affirmant qu'il était « plus musclé » à cet égard.

Incident traumatique À propos de l'impact de la cyberattaque, Archie Norman a déclaré : « il est juste de dire que tout le monde chez M&S en a fait l'expérience. Nos collègues des magasins [travaillaient] comme ils ne l'avaient pas fait depuis 30 ans, faisant des heures supplémentaires juste pour essayer de maintenir l'activité. Sans parler de nos collègues techniciens : pendant une semaine, probablement, l'équipe cyber n'a pas dormi... Il n'est pas exagéré de qualifier la situation de traumatisante ». M&S est toujours en train de reconstruire ses activités et s'attend à le faire pendant un certain temps encore. Reconnaissant que son parc informatique global est un méli-mélo de systèmes anciens, Archie Norman a déclaré que l'organisation était en train d'avancer dans les différentes phases d'un rafraîchissement technologique en cours, à la suite de l'attaque. Commentant les remarques faites à la Chambre des communes par le député David Davis, selon lesquelles une entreprise britannique anonyme avait récemment payé une rançon importante, Archie Norman a refusé de dire si M&S était ou non l'organisation à laquelle David Davis faisait référence, et n'a pas voulu divulguer directement si le détaillant avait ou non reçu une demande de rançongiciel. Il a indiqué que M&S avait très tôt pris la décision de ne pas communiquer directement avec ses attaquants, laissant cette tâche aux cyber-professionnels. Archie Norman a ajouté que pendant un certain temps, M&S n'a pas su qui l'avait attaqué : « ils ne vous envoient jamais une lettre signée Scattered Spider - cela n'arrive pas », a-t-il déclaré. « Nous n'avons même pas entendu parler de l'acteur malveillant pendant environ une semaine après qu'il ait pénétré dans nos systèmes. Vous vous fiez entièrement à vos conseillers en sécurité pour savoir ce qu'ils pensent qu'il se passe, et ils ont reconnu l'acteur de la menace par le vecteur d'attaque ». Ce n'est pas tout : « ils communiquent également par l'intermédiaire des médias et, dans ce cas, ils ont choisi la BBC comme principal moyen de communication. Il était parfois inhabituel de se brosser les dents le matin lorsque quelqu'un arrivait sur la BBC avec une communication des personnes qui attaquaient prétendument votre entreprise ».