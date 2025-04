Portrait-robot d’un « Agent IA »

L’intelligence artificielle agentique est peut-être le plus grand sujet IT de 2025. Tous les éditeurs sortent des « agents » (Salesforce, ServiceNow, Oracle, Workday, Adobe, Qualtrics, OpenAI, Anthropic, Microsoft, Google, etc.). Pourtant, la définition de ce qu’ils sont exactement reste floue.

« Je ne suis pas tout à fait sûr de savoir ce que signifie le terme “agentic” », témoigne Scott Brinker, fondateur de la conférence MarTech et VP chez HubSpot, « à ce stade, il est utilisé à tort et à travers ».

« On cherche encore à définir la fonction des agents [et] le ou les fournisseurs qui sont les mieux adaptés à chaque organisation », renchérit Lou Reinemann, analyste chez IDC. « Des agents différents, qui jouent des rôles différents, seront nécessaires en fonction des entreprises et de leurs besoins ».

Il n’y aurait donc pas un, mais des agents.

« On peut se poser la question de ce que c’est que “cette révolution agentique”. Pour le dire simplement : ce sont de petits logiciels qui vont agir en votre nom – en tant que consommateur et en tant qu’entreprise – pour réaliser des tâches », résumait Thomas Husson , analyste et vice-président chez Forrester Research , lors d’une matinée sur ses Prédictions 2025. « Il y a une notion d’exécution », insiste-t-il.

Un agent IA va donc « agir », c’est-à-dire interagir avec un ou des systèmes – comme un CRM , un ERP , une base de données, une messagerie mail, un navigateur web, etc. – là où un assistant va, plus basiquement, répondre à une question ou générer un contenu (texte ou image).

L’IA agentique – en croisant les savoirs et en les activant – marquerait le commencement d’une nouvelle ère. Celle de l’expertise (et de l’action).

Phil Regnault , associé chez PwC , confirme. Pour lui, les utilisateurs de Salesforce utiliseront des agents Salesforce dans l’environnement Salesforce, et les utilisateurs d’Adobe des agents Adobe dans l’environnement Adobe, etc. Mais dans de très nombreux cas, des données extérieures aux silos spécifiques à chaque éditeur sont nécessaires pour que les « agents » puissent « agir ».

C’est d’ailleurs un point sensible dans la mesure où de nombreux workflows s’appuient sur plusieurs plateformes. Or chaque éditeur sort aujourd’hui des agents qui « naviguent » dans sa plateforme. Mais quid des agents cross-plateforme ?

Un autre élément qui définit un agent est le fait qu’il prend en charge un processus (un workflow) de bout en bout et non pas une tâche isolée.

Un agent IA est autonome dans ses décisions

Un quatrième élément clé d’une IA agentique est son autonomie.

Contrairement à une automatisation classique qui repose sur des règles définies en amont, un agent est capable de « décider » où chercher et quelle action faire en fonction d’une demande.

« Il faudra s’assurer que ce sont les bonnes décisions qui sont prises par l’agent IA. » Thomas HussonIDC

« Ils vont agir en autonomie, avec les données et avec les technologies. Et ils vont prendre un certain nombre de décisions », confirme Thomas Husson. « Mais vous imaginez bien, quand il y a un enjeu de décision, qu’une chose va être très importante. Ce sont les systèmes de contrôle pour s’assurer que ce sont les bonnes décisions qui sont prises et qu’on ne donne pas trop à faire non plus à l’IA », avertit l’analyste.

Vladimir Lukic de BCG va dans le même sens. « Je n’essayerai pas de définir les agents d’une manière qui fasse l’unanimité. Nous pourrions faire un long débat sur ce que c’est précisément », commence prudemment le directeur monde de l’expertise Tech and Digital Advantage du cabinet de conseils. « [Mais] on peut quand même dire que les agents ont de la mémoire. D’une tâche à l’autre, ils se souviennent du contexte. Ils observent et ils analysent. Quand les conditions changent, ils s’adaptent et ils décomposent les problèmes, ils planifient les étapes suivantes et ils peuvent ensuite agir en conséquence et accéder aux systèmes externes et internes ».

Cette autonomie n’est pas sans poser problème. « Deux points sont très débattus autour des définitions des agents », constate Vladimir Lukic. « Le premier est de savoir combien de règles sont codées en dur de manière prescriptive vs la capacité de “raisonner” (sic) de l’agent ».

La seconde est le degré d’automatisation des agents. Autrement dit « les humains restent-ils dans la boucle ? ». Et à partir de combien de présence humaine un agent IA redevient-il un assistant IA ?