Cyberhebdo du 1er août 2025 : la France en première ligne

Bienvenue dans ce nouveau numéro du Cyberhebdo, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l’actualité des cyberattaques à travers le monde.

Au cours de la semaine écoulée, la presse internationale a relayé cinq incidents majeurs, touchant des organisations et institutions situées aux États-Unis (USA), en France (FRA), à Curaçao (CUW) et en Allemagne (DEU). La France se distingue cette semaine comme le pays le plus représenté, avec deux cas rapportés sur son territoire.

Cette revue de presse revient en détail sur chacun de ces événements, afin de mieux comprendre les tendances et les menaces qui pèsent actuellement sur le paysage numérique mondial.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

24/07/2025 – Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH (bwlv) (DEU)

L’Association régionale pour la prévention et la réadaptation du Baden-Württember a été victime d’une attaque informatique, mais grâce à des mesures de sécurité, les systèmes ont été isolés et la prise en charge des patients n’a pas été affectée. Les auteurs de l’attaque ont pu chiffrer certaines parties de l’infrastructure informatique. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’attaque et les conséquences potentielles sur les données personnelles. (source)

25/07/2025 – Curaçao Tax Office (CUW)

Les services fiscaux de Curaçao ont subi une attaque de ransomware, ce qui a paralysé la plupart de ses opérations. Seule la section des véhicules a rouvert ses portes. Les autorités enquêtent toujours sur la nature et l’étendue de l’attaque. (source)

25/07/2025 – Orange (FRA)

Le groupe de télécommunications Orange a été victime d’une cyberattaque, entraînant des perturbations de services pour certains clients entreprises et services grand public en France. Les équipes d’Orange se sont mobilisées pour isoler les services concernés et limiter les impacts. Les investigations préliminaires n’ont pas établi de vol de données. (source)

26/07/2025 – Ville de St. Paul (USA)

La ville de St. Paul a déclaré l’état d’urgence locale après une attaque informatique qui a touché ses réseaux Internet, forçant la ville à fermer ses services en ligne. L’enquête est en cours et il n’est pas encore clair qui est derrière l’attaque ou si des données sensibles ont été volées. La ville a pris des mesures pour protéger ses systèmes et a fait appel à l’aide de l’armée nationale du Minnesota pour assurer la sécurité de ses résidents. (source)

31/07/2025 – Muséum national d’Histoire naturelle (FRA)

Le Muséum national d’Histoire naturelle a été victime d’une cyberattaque, ce qui affecte la recherche française. Le musée est également un centre de recherche important. L’attaque a eu lieu récemment, mais la date exacte n’est pas précisée. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.