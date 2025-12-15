Anaplan sort un agent IA capable de faire des modèles de planification

Le spécialiste de la planification dynamique Anaplan sort une gamme d’agents IA. L’entreprise affirme que ces technologies permettront aux entreprises de mieux anticiper les évolutions de leur environnement, d’en mesurer l’impact et d’ajuster leurs opérations en temps réel.

Adam Thier, Chief Product and Technology Officer, souligne que ces agents sont conçus pour répondre aux besoins de chaque fonction. D’après lui, ils aideront à « obtenir plus rapidement des résultats ».

CoModeler, un agent qui automatise les modèles de planification Parmi ces agents, CoModeler est particulièrement mis en avant. Celui-ci transforme des requêtes en langage naturel en modèles structurés de planification (budget, effectifs, prévisions de ventes, scénarios de supply chain, etc.). Pour Anaplan, cette automatisation doit réduire des cycles de conception qui durent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. CoModeler automatise le développement et le déploiement de logiques complexes tout en intégrant les meilleures pratiques du secteur. Il adapte par ailleurs ses recommandations aux secteurs, aux fonctions et cas d’usage spécifiques. Enfin, il documente chaque étape pour garantir la transparence et la cohérence lors de déploiements à grande échelle. L’agent est disponible pour un nombre limité de clients depuis novembre. Elle sera officiellement disponible début 2026. Invité à s’exprimer par Anaplan, Ed Majors, Global Lead Alliance Partner chez Deloitte, estime que CoModeler constitue « un vrai progrès ». Selon lui, cette IA intégrée augmentera la productivité en permettant « de passer plus rapidement de l’analyse à l’action ».

Des agents pour chaque fonction CoModeler n’est pas le seul agent promis par Anaplan. D’autres sont déjà accessibles aux clients comme celui dédié à la finance – capable de suivre les performances, d’automatiser les clôtures mensuelles et de mettre en évidence les leviers de croissance. Un autre agent concerne la chaîne d’approvisionnement. Il a pour objectif d’identifier les risques et d’améliorer la collaboration entre les processus de planification de la demande et de l’offre. Un troisième agent observe les risques commerciaux et analyse les conséquences en cas de problèmes liés aux revenus. Enfin, un agent RH détermine l’impact des décisions en matière de planification RH. Tous ces agents ont en commun de pouvoir analyser des données, de produire des rapports, de recommander des actions et d’appliquer les modifications validées.