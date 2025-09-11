Rachat de croissance : SingleStore accepte l’offre de Vector Capital

SingleStore a annoncé mercredi avoir accepté une offre de rachat de croissance menée par la société de capital-investissement Vector Capital Management.

Basé à San Francisco, l’éditeur de bases de données né en 2011 sous le nom MemSQL propose une plateforme qui permet à ses clients d’ingérer rapidement des données provenant de diverses sources afin de prendre des décisions en quasi temps réel. Parmi ses concurrents figurent d’autres spécialistes des bases de données tels que MongoDB et Couchbase, ainsi que des géants technologiques, dont Oracle.

Les conditions financières de l’accord, qui reste soumis à une vérification préalable et à d’autres conditions de clôture habituelles, n’ont pas été divulguées. Il est prévu que l’opération se termine au cours du quatrième trimestre fiscal 2025.

Un rachat de croissance est un investissement plutôt qu’une prise de contrôle. Dans ce cadre, une société de capital-investissement acquiert une participation importante dans une entreprise établie – mais souvent minoritaire – en lui apportant des capitaux et un soutien stratégique, plutôt que d’en prendre le contrôle total.

Selon les termes du rachat de croissance de SingleStore, le PDG Raj Verma continuera à diriger l’entreprise avec le reste de l’équipe de direction de l’éditeur. En outre, les investisseurs à long terme de SingleStore, Dell Technologies Capital, Google Ventures, IBM et REV Venture Partners, restent de la partie.

Vector Capital n’est pas seul. L’investisseur a le soutien financier d’Adam Street Partners, J.P Morgan Asset Management, l’External Investing Group de Goldman Sachs Asset Management, Angeles Investments, Lexington Partners, et Performance Equity Management. Goldman Sachs était déjà un des investisseurs.

« SingleStore représente le plus important investissement réalisé par Vector dans une nouvelle plateforme depuis plus de 15 ans et souligne notre position de leader dans les secteurs des bases de données et de la gestion des données », affirme Stephen Goodman, directeur associé chez Vector Capital, dans un communiqué de presse.

Selon Bloomberg, l’investissement de Vector Capital et ses partenaires serait évalué à 500 millions de dollars.

Une possible fusion en préparation Sanjeev Mohan, fondateur et directeur du cabinet d’analyse SanjMo, considère que cette opération présente des avantages et des inconvénients. L’un des avantages est la possibilité pour Vector Capital Management de permettre à SingleStore d’étendre ses capacités en acquérant d’autres sociétés, comme Thoma Bravo a permis à Qlik de se développer grâce à des acquisitions ces dernières années. « Vector Capital va probablement acquérir des entreprises et transformer SingleStore, qui est actuellement une base de données, en une plateforme de données », juge-t-il. C’est en tout cas l’ambition de Singlestore qui aimerait jouer dans la cour des grands avec Snowflake et Databricks. En ce sens, Vector Capital pourrait se procurer un spécialiste de l’ETL, poursuit Sanjeev Mohan. Une autre possibilité serait d’acheter une société d’IA agentique afin que SingleStore puisse servir de base de données sous-jacente. « De cette façon, les clients potentiels n’achèteraient pas seulement une base de données. Ils achèteraient une plateforme d’agents optimisée par SingleStore », complète l’analyste. Pour l’instant, Vector Capital n’a pas de spécialistes de l’ETL et de l’IA agentique dans son portefeuille d’actifs. L’acteur est plus connu pour être le propriétaire de Malwarebytes et de Riverbed. Cependant, Vector Capital a également racheté Bigtincan et Showpad – deux éditeurs de logiciels dédiés aux équipes de vente et marketing – qu’il prévoit de fusionner.