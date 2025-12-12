IA agentique : le protocole MCP rejoint la Linux Foundation

Le 9 décembre, La Linux Foundation a annoncé la création d’une énième succursale nommée Agentic AI Foundation (AAIF). Au-delà du fait qu’elle surfe sur la tendance du marché (elle a déjà prévu un événement au mois d’avril de l’année prochaine à New York), l’ONG vient de réaliser une « prise » majeure. Derrière la création de l’AAIF, la Linux Foundation arrive à rassembler au même endroit les contributeurs principaux de Model Context Protocol (MCP) et d’AGENTS.md, Anthropic et OpenAI. Sans oublier Block et son projet goose.

Anthopric, OpenAI et Google associés au sein de l’Agentic AI Foundation Lancé en novembre 2024, Model Context Protocol est devenu le standard par défaut pour connecter de grands modèles de langage aux logiciels du marché. Tous les éditeurs de la place s’en sont emparés pour permettre aux LLM d’accomplir des actions dans leurs systèmes. Les entreprises ont fait de même. À la différence des API, l’architecture client-serveur de MCP permet d’apporter le contexte nécessaire aux modèles pour se servir des outils et des données à leur disposition. Plus de 10 000 serveurs MCP ont été déployés, dont certains animent Claude.ai, Cursor, Microsoft Copilot, VS Code ou encore ChatGPT. Le passage de relais de MCP à une fondation open source était attendu de longue date. « Confier MCP à la Linux Foundation au sein de l’AAIF permet de s’assurer que le projet reste ouvert, neutre et gouverné par la communauté alors qu’il devient un élément critique de l’infrastructure IA », commente Mike Krieger, Chief Product Officer chez Anthropic. Moins connu des DSI, AGENTS.md, est un format de fichier de type Markdown lancé en août 2025 pour définir en langage naturel le comportement d’un agent IA de programmation en listant les grandes étapes et les sous-tâches d’un flux de travail. Il servirait déjà à alimenter plus de 60 000 projets open source, mais aussi les agents IA de GitHub, dans VS Code, dans Devin, Zed ou WindSurf. « OpenAI croit depuis longtemps que les protocoles partagés et gérés par la communauté sont essentiels à un écosystème agentique sain », écrit Nick Cooper, membre de l’équipe technique chez OpenAI. « C’est pourquoi nous avons mis en open source des éléments clés tels que le CLI Codex, le SDK Agents, et maintenant AGENTS.md ». Goose est un de ses agents IA de programmation à déployer dans le code ou en local. Block est la société derrière TIDAL, un service de streaming musical.

Un soutien massif de la part des éditeurs Au côté d’OpenAI, d’Anthropic et de Block, AWS, Microsoft, Bloomberg, Cloudflare et Google sont les autres membres « platines » fondateurs de l’AAIF. Cisco, Datadog, Ericsson, Jetbrains, Salesforce, Okta, Oracle, SAP, Docker inc., Snowflake, IBM ou encore Twilio sont quelques-uns des membres gold de l’AAIF. Parmi les membres silver, l’on retrouve Mirantis, SUSE, Elasticsearch, HuggingFace ou encore Uber. Au total, 48 organisations et éditeurs soutiennent de près ou de loin l’AAIF. « Les développeurs disposeront ainsi d’une base pour les outils à long terme, les agents de production et les systèmes d’entreprise », écrit Martin Woodward, vice-président des relations avec les développeurs chez GitHub, dans un long billet de blog en forme d’ode à MCP. « […] Compte tenu de notre soutien de longue date à la Fondation Linux, nous sommes tout à fait favorables à cette évolution », approuve-t-il au nom de la filiale de Microsoft. « Pour ceux qui suivent l’évolution des standards de l’IA et les efforts de construction d’un écosystème, ces mises à jour tracent une voie plus claire vers des frameworks coordonnés au sein de l’industrie », confirme pour sa part, Moez Rabai, responsable des missions Data & IA chez Groupama GAN Vie. Sur LinkedIn, Hossein Kassei, ingénieur principal chez Ericsson, voit un point « d’inflexion similaire » au moment de la création de la Cloud Native Computing Foundation en 2015, marqué par la donation de Kubernetes par Google et de Prometheus par SoundClound.