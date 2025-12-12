The Laundry Room/Stocksy - stock
IA agentique : le protocole MCP rejoint la Linux Foundation
Le protocole Model Context Protocol fait partie des projets open source confié par Anthropic, OpenAI et Block à l’Agentic AI Foundation, une organisation sous l'égide de la Linux Foundation. L’ONG américaine gère désormais la gouvernance de trois protocoles phares de l’IA agentique : MCP, Agent2Agent et AGNTCY. Ce sont trois îlots à rapprocher, souligne Cisco.
Le 9 décembre, La Linux Foundation a annoncé la création d’une énième succursale nommée Agentic AI Foundation (AAIF). Au-delà du fait qu’elle surfe sur la tendance du marché (elle a déjà prévu un événement au mois d’avril de l’année prochaine à New York), l’ONG vient de réaliser une « prise » majeure. Derrière la création de l’AAIF, la Linux Foundation arrive à rassembler au même endroit les contributeurs principaux de Model Context Protocol (MCP) et d’AGENTS.md, Anthropic et OpenAI. Sans oublier Block et son projet goose.
Anthopric, OpenAI et Google associés au sein de l’Agentic AI Foundation
Lancé en novembre 2024, Model Context Protocol est devenu le standard par défaut pour connecter de grands modèles de langage aux logiciels du marché. Tous les éditeurs de la place s’en sont emparés pour permettre aux LLM d’accomplir des actions dans leurs systèmes. Les entreprises ont fait de même. À la différence des API, l’architecture client-serveur de MCP permet d’apporter le contexte nécessaire aux modèles pour se servir des outils et des données à leur disposition. Plus de 10 000 serveurs MCP ont été déployés, dont certains animent Claude.ai, Cursor, Microsoft Copilot, VS Code ou encore ChatGPT.
Le passage de relais de MCP à une fondation open source était attendu de longue date. « Confier MCP à la Linux Foundation au sein de l’AAIF permet de s’assurer que le projet reste ouvert, neutre et gouverné par la communauté alors qu’il devient un élément critique de l’infrastructure IA », commente Mike Krieger, Chief Product Officer chez Anthropic.
Moins connu des DSI, AGENTS.md, est un format de fichier de type Markdown lancé en août 2025 pour définir en langage naturel le comportement d’un agent IA de programmation en listant les grandes étapes et les sous-tâches d’un flux de travail. Il servirait déjà à alimenter plus de 60 000 projets open source, mais aussi les agents IA de GitHub, dans VS Code, dans Devin, Zed ou WindSurf.
« OpenAI croit depuis longtemps que les protocoles partagés et gérés par la communauté sont essentiels à un écosystème agentique sain », écrit Nick Cooper, membre de l’équipe technique chez OpenAI. « C’est pourquoi nous avons mis en open source des éléments clés tels que le CLI Codex, le SDK Agents, et maintenant AGENTS.md ».
Goose est un de ses agents IA de programmation à déployer dans le code ou en local. Block est la société derrière TIDAL, un service de streaming musical.
Un soutien massif de la part des éditeurs
Au côté d’OpenAI, d’Anthropic et de Block, AWS, Microsoft, Bloomberg, Cloudflare et Google sont les autres membres « platines » fondateurs de l’AAIF. Cisco, Datadog, Ericsson, Jetbrains, Salesforce, Okta, Oracle, SAP, Docker inc., Snowflake, IBM ou encore Twilio sont quelques-uns des membres gold de l’AAIF. Parmi les membres silver, l’on retrouve Mirantis, SUSE, Elasticsearch, HuggingFace ou encore Uber. Au total, 48 organisations et éditeurs soutiennent de près ou de loin l’AAIF.
« Les développeurs disposeront ainsi d’une base pour les outils à long terme, les agents de production et les systèmes d’entreprise », écrit Martin Woodward, vice-président des relations avec les développeurs chez GitHub, dans un long billet de blog en forme d’ode à MCP. « […] Compte tenu de notre soutien de longue date à la Fondation Linux, nous sommes tout à fait favorables à cette évolution », approuve-t-il au nom de la filiale de Microsoft.
« Pour ceux qui suivent l’évolution des standards de l’IA et les efforts de construction d’un écosystème, ces mises à jour tracent une voie plus claire vers des frameworks coordonnés au sein de l’industrie », confirme pour sa part, Moez Rabai, responsable des missions Data & IA chez Groupama GAN Vie.
Sur LinkedIn, Hossein Kassei, ingénieur principal chez Ericsson, voit un point « d’inflexion similaire » au moment de la création de la Cloud Native Computing Foundation en 2015, marqué par la donation de Kubernetes par Google et de Prometheus par SoundClound.
MCP, A2A, AGNTCY : trois « îlots » dans l’océan de projets de la Linux Foundation
Pour mémoire, Google avait annoncé en juin qu’il confierait son projet Agent2Agent à la Linux Foundation. Agent2Agent est un autre protocole de communication agentique censé faciliter la connexion entre les agents IA.
Pour autant, rien n’indique qu’A2A fasse partie de l’Agentic AI Foundation. C’est loin d’être un cas isolé au sein de la fondation. L’on pourrait aussi se demander pourquoi l’AAIF n’a pas été lancée sous l’égide de la LF AI & Data.
Peu importe, pour Shreyas Subramanian, data scientist principal chez AWS, « la Fondation Linux est le bon foyer pour A2A et MCP afin d’assurer l’évolution de l’IA agentique de manière transparente et collaborative ». Et d’ajouter : « Nous n’avons pas besoin de 10 versions de 5 trucs avec des chevauchements ». Mike Chambers, responsable de la relation développeurs dédiée au machine learning chez AWS, suggère de rapprocher les deux projets. « La spécification A2A fait référence à MCP et la décrit comme “très complémentaire”, elles sont conçues pour fonctionner ensemble », rappelle-t-il.
« Alors, pourquoi les garder séparés ? Je ne suggère pas que les projets fusionnent (même si c’est intéressant), mais une gouvernance unique pour les deux aiderait-elle ? », s’interroge-t-il. En réaction sur LinkedIn, plusieurs employés d’acteurs de l’industrie approuvent la demande.
Et un collaborateur d’IBM de rappeler que Big Blue a stoppé le développement de son protocole open source ACP (Agent Communication Protocol, confié à la LF AI&Data) pour le fusionner avec A2A, à la fin du mois d’août dernier.
De même, Cisco, via sa branche Outshift, a confié en juillet son projet AGNTCY à la Linux Foundation, le fameux « Internet des agents IA ». Lui non plus, n’est pas rattaché à la nouvelle AAIF.
« Si la donation de MCP à l’AAIF est une étape importante, ce n’est qu’un début », écrit Vijoy Pandey, vice-président senior chez Outshift by Cisco. « Des protocoles et des projets clés fonctionnent encore en îlots et il reste beaucoup à faire pour rassembler la communauté », poursuit-il. « L’Internet des agents ne sera pas construit par une seule entreprise ou un seul framework – il nécessitera la collaboration de l’ensemble de l’écosystème ».
En attendant un hypothétique accueil d’A2A et d’AGENTCY au sein de l’Agentic AI Foundation, les membres de la communauté MCP ont du pain sur la planche. La sécurisation des agents IA demeure un défi de taille.