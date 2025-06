Couchbase se vend à Haveli Investments pour 1,5 milliard de dollars

Couchbase se prépare à sortir de sa cotation boursière. Le 20 juin, l’éditeur a annoncé avoir signé un accord définitif avec Haveli Investments pour 1,5 milliard de dollars. La sortie du NASDAQ sera effective après complétion de la transaction, prévue au cours de la « seconde moitié de l’année 2025 ». L’éditeur redeviendra une entreprise à capital fermé.

Les investisseurs de l’éditeur recevront 24,5 dollars par action, une prime d’environ 19 % par rapport au cours de clôture le 18 juin dernier, et de 67 % par rapport au 27 mars. La capitalisation boursière de Couchbase atteint 1,32 milliard de dollars.

L’éditeur fondé officiellement en 2011 à Santa Clara est né de la fusion de CouchOne et Membase. Il avait effectué son introduction en bourse en 2021.

Il s’est fait connaître pour sa base de données in-memory NoSQL distribuée qui a acquis au fil des ans des capacités multimodèle afin de supporter les charges de travail transactionnelles et analytiques. Son principal concurrent n’est autre que MongoDB, mais l’on peut également citer Redis, DataStax (IBM) et les hyperscalers. L’on peut aussi évoquer les acteurs de niche comme Aerospike, Gridgain et Cockroach Labs.

Couchbase a présenté des résultats en hausse le 3 juin dernier. Lors du premier trimestre fiscal 2026, l’éditeur a engrangé 56,5 millions de dollars, soit une hausse de 10 % par rapport à la même période l’année dernière. Au 30 avril 2025, son revenu annuel récurrent a atteint 252,1 millions de dollars, soit une hausse de 21 % par rapport au T1 2025.

Couchbase clôt un passage en bourse en demi-teinte

Il revendique 937 clients, dont 51 d’entre eux dépenseraient plus d’un million de dollars par an dans ses solutions.

Pour autant, il prévoyait une baisse d’un à deux milliards de dollars de ses revenus pour le deuxième trimestre fiscal 2026, et ce malgré la croissance envisagée de son ARR.

Il affiche au T1 2026 une perte nette de 17,679 millions de dollars, contre 20,995 millions de dollars au T1 2025. Son déficit accumulé atteint 582,991 millions de dollars, en hausse par rapport à la même période l’année dernière (565,312 millions $).

Depuis 2021, l’éditeur a revu son offre Couchbase Cloud pour en faire une solution DBaaS ciblant les développeurs, nommée Capella. C’est sur cette offre que l’éditeur mise pour « accélérer sa croissance » et la monétisation de son offre. Il y infuse des capacités d’IA depuis 2024, dont la gestion des vecteurs, l’hébergement de LLM et la prise en charge des agents IA. Environ 33 % de ses clients (309) ont souscrit à l’offre et le service représente 17,4 % (44 millions de dollars) de son ARR total.

Il faut dire que les clients historiques de Couchbase ont déployé son SGBD sur site, sur le cloud derrière leur VPC, en Edge/mobile ou dans des environnements contraints. L’éditeur cherche en premier lieu à augmenter le panier moyen de ses clients existants. Or, Capella séduit davantage les nouveaux venus, tandis que l’éditeur subit « les conditions macroéconomiques ». « Nous continuons à observer des cycles de vente plus longs par rapport aux résultats historiques, ainsi qu’une augmentation du degré d’examen du budget, des migrations de produits plus lentes que prévu, des expansions plus faibles que prévu et des clients qui choisissent d’acheter en plus petites quantités », ont écrit les porte-parole de l’éditeur dans le formulaire 10-Q publié le 4 juin.