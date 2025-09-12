Cyberhebdo du 12 septembre 2025 : une semaine presque calme

La semaine écoulée a une nouvelle fois mis en lumière la diversité et la persistance de la menace cyber à l’échelle internationale.

Notre veille a recensé cinq cyberattaques majeures rapportées dans les médias, touchant des organisations et institutions aux États-Unis (USA), au Luxembourg (LUX), en France (FRA), à Taïwan (TWN) et au Brésil (BRA).

Fait notable, le Luxembourg se distingue cette semaine comme le pays le plus représenté dans notre revue, avec un cas rapporté. Cette édition du Cyberhebdo revient en détail sur chacun de ces incidents, leurs impacts et les enseignements à en tirer pour la communauté de la cybersécurité.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

04/09/2025 – Loterie Nationale (LUX)

Un sous-traitant de la Loterie Nationale a été victime d’une attaque informatique, entraînant le vol de données. Les données des clients, telles que les noms, adresses, numéros de téléphone et coordonnées bancaires, ont été volées. La plateforme loteriesport.lu reste accessible et les clients ont été informés. (source)

04/09/2025 – Bureau du shérif d’Orleans Parish (USA)

Le bureau du shérif d’Orleans Parish a été victime d’une cyberattaque par rançongiciel. Les employés ont rencontré des difficultés pour accéder à leurs ordinateurs, mais le système informatique de la prison n’a pas été compromis. L’équipe IT du bureau du shérif répond à la cyberattaque. L’incident a été détecté à 8 heures du matin. (source)

05/09/2025 – Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France (FRA)

Une cyberattaque a ciblé les hôpitaux publics de la région des Hauts-de-France, concernant les données d’identité des patients, mais pas les données de santé. L’intrusion a été constatée en fin de semaine dernière et des mesures de sécurité renforcées ont été mises en œuvre. L’ARS estime que le principal risque lié à cette cyberattaque concerne les pratiques d’hameçonnage. (source)

07/09/2025 – Banco Triângulo S.A. (BRA)

La banque centrale a confirmé une attaque cybernétique contre Banco Triângulo S.A. (appartenant au groupe Martins), entraînant un vol de valeurs financières. L’institution a recommandé un renforcement du contrôle des transactions. C’est le deuxième avertissement en moins de 48 heures après un incident similaire impliquant l’entreprise E2 Pay. (source)

08/09/2025 – Transart Graphics Co., Ltd. (TWN)

Transart Graphics – une société dont les activités sont dans le domaine de la sérigraphie à Taïwan et à l’international – a subi une attaque de cyberpirates. Mais grâce à son système de détection et à l’intervention rapide de son département IT, l’impact a été minimisé et les opérations de l’entreprise n’ont pas été affectées de manière significative. L’entreprise va continuer à renforcer la sécurité de son réseau et de son infrastructure. Les opérations de l’entreprise restent normales, sans impact financier ni opérationnel notable. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.