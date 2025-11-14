Cyberhebdo du 14 novembre 2025 : deux radio-diffuseurs touchés

La semaine écoulée a une nouvelle fois été marquée par une activité soutenue sur le front des cybermenaces, avec 8 cyberattaques rapportées dans les médias internationaux.

Les incidents recensés concernent un large éventail de pays, parmi lesquels le Pérou (PER), l’Allemagne (DEU), l’Autriche (AUT), les Pays-Bas (NLD), le Brésil (BRA), le Royaume-Uni (GBR), le Mexique (MEX) et les États-Unis (USA).

Cette revue de presse revient en détail sur chacun de ces événements marquants, afin de mieux comprendre les tendances et les enjeux actuels en matière de cybersécurité à l’échelle mondiale.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

07/11/2025 - woom GmbH (AUT)

Le fabricant de cycles woom GmbH a été victime d'une attaque cybernétique le 7 novembre 2025, mais a pu rapidement réagir et limiter les dégâts avec l'aide d'un expert en cybersécurité. Les informations des clients pourraient avoir été compromises, mais pas les données sensibles. L'entreprise continue d'investir dans les normes de sécurité les plus modernes pour protéger ses systèmes et données. (source)

07/11/2025 - Checkout.com (GBR)

Checkout.com a été ciblée par une tentative d'extorsion criminelle, les attaquants ont accédé à un système de stockage de fichiers cloud tiers patrimonial, mais le traitement des paiements en direct n'a pas été impacté. Aucun fonds de marchand ni numéro de carte n'a été accédé. L'entreprise fait don du montant du ransom à des universités pour financer la recherche sur la cybercriminalité. (source)

08/11/2025 - Procureur général de l'État de Guanajuato (MEX)

Le procureur général de l'État de Guanajuato a été victime d'une attaque de ransomware attribuée au groupe de hackers Tekir APT, qui a compromis ses systèmes informatiques et exposé des informations confidentielles. Les attaquants ont exigé un paiement en échange de la non-divulgation des données volées. L'institution a confirmé l'incident et a pris des mesures pour contenir les dégâts. (source)

09/11/2025 - Radio Nordseewelle (DEU)

Radio Nordseewelle a été victime d'une attaque de piratage informatique qui a endommagé une grande partie de son infrastructure technique, mais le service a pu être rétabli grâce à l'engagement de l'équipe et à l'aide de partenaires régionaux. Les enquêtes techniques ont révélé qu'il s'agissait d'une attaque ciblée et professionnelle. Le service a été rétabli et les systèmes ont été réaménagés pour améliorer la sécurité. (source)

10/11/2025 - Arabella (DEU)

Les radios Arabella München et Arabella Bayern ont subi un cyberattaque ciblée, mais grâce à leur équipe, le service de diffusion a pu être maintenu. Les systèmes ont été restaurés après trois jours de travail. Les experts ont sécurisé les traces numériques de l'intrusion. (source)

10/11/2025 - Valley View ISD (USA)

Le district scolaire Valley View ISD à Pharr, au Texas, a signalé une incident de cybersécurité qui a perturbé les systèmes informatiques et les lignes téléphoniques, mais les cours se poursuivent et les élèves et le personnel sont en sécurité. Le district n'a pas précisé la nature de l'incident ou si des données ont été compromises. Les parents sont invités à surveiller les canaux officiels pour obtenir des mises à jour pendant les travaux de réparation. (source)

12/11/2025 - Sunafil (PER)

La Superintendence Nacional de Fiscalisation Laboral (Sunafil) a confirmé un incident de cybersécurité et a activé un plan de contingence pour protéger les informations institutionnelles. Les systèmes internes ont été désactivés et les employés ont été invités à ne pas utiliser les systèmes informatiques jusqu'à nouvel ordre. Les opérations de l'entité se poursuivent via des canaux alternatifs. (source)

12/11/2025 - Cabedelo (BRA)

La mairie de Cabedelo a subi un attaque cibernétique, mais a pris des mesures pour assurer la sécurité et la continuité des services publics. Les autorités ont renforcé la sécurité dans toutes les secretarias et les organes municipaux. Aucun service essentiel n'a été interrompu et les actions sont menées de manière transparente et responsable. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.