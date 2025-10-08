Glimps se lance dans la sécurité de la messagerie électronique

La nouvelle ne passera pas inaperçue : la jeune pousse française Glimps vient de lancer sa solution de sécurité pour l’e-mail en mode SaaS, au sein de Microsoft 365.

Celle-ci s’appuie sur des moteurs exclusifs de détection des pièces jointes et des URLs malveillantes, mais également de grands modèles de langages « spécialement développés pour détecter le phishing et le spam » et plus de 30 moteurs d’analyse tiers, dont Sophos, Avira, et ClamAV précise Glimps.

Enfin, sa solution procède à une analyse croisée du corps et des entêtes des emails, des pièces jointes et des URLs.

Fondée fin 2019 par quatre anciens de la direction générale de l’armement, la jeune pousse mise sur l’intelligence artificielle appliquée au code machine des maliciels, pour identifier ces derniers sur la base de leurs traits communs. Au printemps, ses analystes nous ont aidé à établir des liens de parenté entre les rançongiciels LukaLocker, Nitrogen, et Cactus.

Capitaliser sur les capacités d’analyse et de détection de Glimps pour proposer une offre de sécurité de la messagerie électronique ne manque en soi pas de pertinence.

Mais une telle annonce survient d’autant plus à point nommé alors qu’au printemps, Proofpoint s’est offert Hornetsecurity, qui avait lui-même racheté précédemment le français Vade. Une opération qui n’avait pas été accueillie avec un enthousiasme débordant.

Une opportunité en tout cas, pour Glimps, qui peut alors pleinement jouer sur la corde de la souveraineté numérique et de l’alternative stratégique « face aux solutions américains dans un contexte géopolitique tendu ».