Hornetsecurity passe dans le giron de Proofpoint

Hornetsecurity va passer sous pavillon américain. Proofpoint vient d’annoncer son rachat pour un montant estimé à plus d’un milliard de dollars.

Hornetsecurity est un acteur allemand qui avait fait l’acquisition de Vade (anciennement Vade Secure) en mars 2024, conduisant à la création d’un important acteur européen de la sécurité de la messagerie électronique.

Dans un communiqué de presse, il indique que son acquisition doit renforcer « considérablement la capacité de Proofpoint à fournir une sécurité centrée sur l’humain aux petites et moyennes entreprises (PME) à l’échelle mondiale, par le biais de fournisseurs de services gérés (MSP), permettant ainsi à toutes les organisations de protéger leurs employés et de défendre leurs données ».

Et d’ajouter que « Hornetsecurity apporte une valeur significative au portefeuille de Proofpoint avec plus de 160 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR), une croissance annuelle de plus de 20 % et une performance supérieure à la règle de 60 (indicateur d’une demande saine du marché et d’opérations commerciales exceptionnelles) ». Pour mémoire, Proofpoint est contrôlé par le fonds d’investissement Thoma Bravo depuis 2021.

Si la question des redondances produits peut légitimement se poser, la complémentarité des marchés est mise en avant : « Hornetsecurity et Proofpoint fournissent des solutions de premier plan adressant des segments distincts du marché ; Hornetsecurity fournit des solutions à plus de 12 000 partenaires de distribution et MSP et à plus de 125 000 PME à travers l’Europe, tandis que Proofpoint s’est imposé comme un leader mondial de la sécurité auquel font confiance 85 % des entreprises du Fortune 100 et plus de la moitié des entreprises du Fortune 1000 », indique le communiqué.

Cette acquisition est aussi une page qui se tourne. Celle des rivalités entre Vade et Proofpoint. Ce dernier avait attaqué le Français en justice outre-Atlantique l’accusant d’avoir détourné une partie de sa propriété intellectuelle. Un premier jugement lui avait donné raison en 2021. Il avait été confirmé début 2023.

« Maintenant que l’actionnariat est US, quelles lois vont s’appliquer sur les services d’Hornetsecurity ? » John-Alexis PriouDirigeant associé, Ozérim

Dans un message publié sur LinkedIn, Georges Lotigier, co-fondateur de Vade, apparaît satisfait de ce rebondissement, évoquant des « turbulences » qui « appartiennent désormais au passé ». Il salue également « l’un des plus gros exits pour un éditeur de cybersécurité européen et une excellente nouvelle pour notre écosystème ».

Mais tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. John-Alexis Priou, dirigeant associé d’Ozérim, ne cache pas sa déception déplorant « encore une solution européenne […] qui part chez les Américains ». Et de soulever la question délicate de la souveraineté numérique : « maintenant que l’actionnariat est US, quelles lois vont s’appliquer sur les services d’Hornetsecurity ? », s’interroge-t-il.

En ce rachat, Proofpoint met d’ailleurs aussi la main sur un autre acteur français de la sécurité de la messagerie électronique, AltoSpam, dont le rachat par Hornetsecurity avait été annoncé début avril.