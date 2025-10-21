Les risques psycho-sociaux en cybersécurité : attention, danger !

Toutes les équipes qui travaillent dans le domaine de l’urgence et de la gestion de crise le savent : dans la résolution d’une crise, la psychologie et le mental des équipes jouent un rôle clef. Lors d’une attaque ou même dans la gestion quotidienne de la cybersécurité, les équipes sont soumises a une forte charge de travail, voire à un stress important, qui peut altérer leur capacité de jugement et avoir des répercussions non négligeables sur leur santé.

Un risque de burn-out réel Cécilia Jourt-Pineau, fondatrice de Cy Mind, psychologue de formation et une des premières à avoir travaillé sur ce sujet, souligne : « ces risques sont réels… et importants ». Elle stigmatise des situations de « burn out », dont on ne tenait absolument pas compte avant, et qu’une récente étude que l’éditeur Sophos met en lumière. Menée au premier trimestre 2025, auprès de 5 000 professionnels IT/Cybersécurité dans 17 pays, ses chiffres sont franchement alarmants : 76 % des personnes interrogées ont déclaré avoir fait l’expérience d’une cyber-fatigue ou de burn-out de manière constante, fréquente ou occasionnelle au cours de l’année écoulée, dont 19 % de manière constante (près de 1 sur 5 !) et 27 % fréquemment. Presque une personne sur deux (46%) est exposée régulièrement à ce risque. En outre, le problème s’aggrave : 69 % des personnes interrogées signalent que la fatigue et le burn-out liés à la cybersécurité ont augmenté entre 2023 et 2024. Il était donc urgent de (se) poser la question, d’étudier ce phénomène et les risques indus. C’est ce qu’a fait l'InterCERT, une association qui regroupe 120 CERTs publics ou privés et 1000 membres, et qui vient de publier une étude sur les risques psychosociaux, menée auprès de 234 répondants (dont 86 % d’hommes, 77 % ayant 35 ans ou plus, et 35 % plus de 10 années d’expérience).

Un vrai risque… mal connu Les grands risques psycho-sociaux identifiés tiennent à six familles de facteurs : les exigences émotionnelles, les séances de travail (durée), les conflits de valeur, les rapports sociaux et les relations au travail, l’autonomie et la marge de manœuvre, l'insécurité de la situation au travail. Quatre grands risques psychosociaux ont été identifies dans cette étude : le stress (avec ses corollaires , axiété, stress post traumatique, stress chronique, burn-out, dépression), les violences internes (harcèlement moral ou sexuel, conflits exarcerbés), les violences externes (verbales ou physiques), et les conduites addictives d’adapatation (drogue, alcool, etc.). Quatre grands thèmes sont abordés : le traitement des contenus, les facteurs de stress la prise en charge par l'employeur, et le cadre contractuel, très rarement – voire jamais – évoqué. Il ressort dans les grandes tendances de cette étude que 30 % des répondants sont confrontés à des problèmes éthiques au moins une fois par mois, et 21 % de manière régulière. 55 % se disent confrontés à des contenus illicites. 65 % des répondants ont déjà été sollicites en dehors de leurs horaires de travail. Et dans les conséquences et les impacts de ce stress, un répondant sur deux a eu un collègue en arrêt de travail, un répondant sur deux a constaté du débordement émotionnel, un répondant sur trois a constaté des comportements inappropriés, et un sur quatre a constaté de la violence physique ou verbale. David Quesada, l'un des rédacteurs de l’étude, lui-même Directeur Cybersecurité chez PwC et ancien cadre militaire, fait justement valoir : « on voulait, en lançant cette étude, confirmer une intuition. Celle que ce risque existe, et qu’il n’est que très rarement pris en compte. Notre but à InterCERT est aussi d’apporter des réponses et des solutions, nous y travaillons actuellement ». « Le stress parfois intense des équipes en cas d’attaque, le "pétage de plomb", les violences physiques ou verbales, les SPT (stress post traumatique) dans des équipes pendant ou après une attaque cyber, ca existe, j’en ai vus », reprend-il : « dans le secteur militaire, d’où je viens, on étudie depuis longtemps le stress post traumatique et ses conséquences. Dans le secteur des métiers liés à l’urgence, on y vient. Mais dans la cyber… On a des simulations avec des cellules de crise qui donnent des procédures, étudient la communication… mais peu se penchent sur un craquage en direct dans une équipe de crise. Et pourtant ! »