IDE Agentique : Kiro et ses « pouvoirs » menacent les agents IA GitHub Copilot

Lors de sa grand-messe re:Invent 2025, AWS n’a pas seulement mis à jour son framework agentique AgentCore. Le fournisseur a annoncé la préversion de ce qu’il appelle des « Frontier Agents », des systèmes agentiques autonomes liés au développement pouvant s’exécuter plusieurs heures, voire jours « sans interruption ».

Parmi ceux-là figure un agent de sécurité qui sécurise les applications tout au long du cycle de développement, ainsi qu’un agent DevOps qui résout automatiquement les incidents et peut les prévenir de manière proactive.

IDE Agentique : AWS mise sur la contextualisation Mais il a surtout mis l’accent sur les évolutions de Kiro, un IDE agentique dévoilé en juillet dernier. Celui-ci doit réduire la fragmentation et les tâches fastidieuses inutiles liées à la configuration des agents de programmation, selon les articles de blog publiés par les ingénieurs d’AWS. « La plupart des assistants de codage IA vous obligent à gérer activement le contexte », peut-on lire dans un article présentant l’agent autonome Kiro. « Vous devez constamment réexpliquer vos préférences et vos modèles ou créer des systèmes pour stocker le contexte dans des référentiels… Une fois la session fermée, ils oublient tout. » À l’inverse, l’agent autonome Kiro doit maintenir la cohérence des résultats générés indépendamment des dépôts de code individuels et des sessions de programmations. « Lorsque vous donnez votre avis sur une [pull request] concernant la gestion des erreurs, il mémorise et applique ce modèle aux modifications suivantes… Il connaît déjà votre façon de travailler et s’améliore à chaque interaction ». L’IDE agentique intègre ce qu’AWS appelle les « Kiro powers ». Ces fonctionnalités automatisent le préchargement des ensembles d’outils à partir du protocole MCP (Model Context Protocol) et des informations issues d’une base de connaissances au fur et à mesure que les développeurs soumettent des requêtes. Les fonctionnalités Kiro powers offrent une approche groupée du contexte d’empaquetage pour les agents IA, écrivent les ingénieurs AWS, dans un billet de blog. Cela rend le chargement de ce contexte plus efficace dans les environnements complexes, assurent-ils. « Les outils de développement IA évoluent rapidement », selon cet article, qui cite le chargement dynamique des outils d’Anthropic, Claude Skills, les règles Cursor et les outils MCP. « Chacun nécessite une configuration et une gestion distinctes. Vous assemblez plusieurs éléments primitifs pour obtenir une vue d’ensemble : outils, connaissances [et] chargement dynamique. Et lorsque vous passez d’un outil à l’autre, vous devez tout reconfigurer ». « Le défi ne réside pas dans le manque de capacités, mais dans la fragmentation », poursuit l’article. « Les développeurs veulent un package unifié. » Les fonctionnalités de Kiro comprennent un manuel d’intégration des agents appelé « fichier de pilotage », les détails de configuration du serveur MCP et des instructions de pilotage supplémentaires ou des liens vers des ressources. Une fois ces ensembles installés, des mots spécifiques dans les prompts, tels que « paiement » ou « validation » pour Stripe, activent la fonctionnalité Stripe, qui se désactive ensuite automatiquement lorsque le développeur passe à une autre tâche. AWS n’est pas le seul à développer des outils de programmation agentique. GitLab et GitHub explorent ce champ.