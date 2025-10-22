DevSecOps : GitLab dévoile ses deux premiers agents IA spécialisés

GitLab avait déjà présenté GitHub Duo Agentic Chat et Duo Agent Platform au mois de juillet dernier.

Duo Agent Platform est une solution permettant d’exécuter plusieurs agents IA de développement en parallèle. Son interface n’est autre qu’Agentic Chat. Duo Agent Platform est désormais en bêta en mode « Self Hosted ». Une capacité réclamée par les clients français de l'acteur américain. Pour l’instant, l’éditeur s’appuie majoritairement sur les API distante de Claude Sonnet 4 d’Anthropic. Les entreprises peuvent aussi déployer le modèle GPT-oss-120B d’OpenAI sur site.

Surtout, les premiers agents spécialisés arrivent pour les clients Ultimate et Duo. Deux assistants sont accessibles en bêta : Duo Security Analyst et Duo Planner Agent.

Duo Planner et Duo Security Analyst : deux agents IA qui ne remplacent pas les développeurs Duo Security Analyst doit trier les vulnérabilités détectées par différents types de scan GitLab SAST, évaluer, puis notifier leur sévérité à l’aide du score EPSS, d’identifier des faux positifs, de rendre compréhensibles les règles de conformité ou encore de générer des rapports après remédiations. Depuis l’interface Duo Chat, il est possible de demander des indications sur les vulnérabilités les plus critiques, de les analyser, puis de les assigner à un développeur. Cela fonctionne aussi avec les secrets. Un outil de la plateforme DevOps accessible par l’agent permet de déterminer si un secret dans un dépôt (privé ou non) est encore actif. Il s’agit de réduire le bruit des alertes de sécurité. Duo Planner, lui, cible les product managers. Il permet de prioriser les items de travail à l’aide des frameworks RICE, MoSCoW ou WSJF. L’outil facilite la décomposition des projets en épiques, fonctionnalités et histoires. L’agent IA doit identifier les goulets d’étranglement et les dépendances entre plusieurs tâches. Organisation du calendrier en mode Scrum, génération des rapports de progrès et de risques de blocage, gestion du backlog, estimation du temps pour chaque tâche, l’agent doit suggérer un ensemble d’éléments d’organisation depuis l’interface de GitLab. Pour l’instant, il est en « lecture seule ». En clair, l’agent ne peut pas modifier les projets déjà en place. « Pour les équipes gérant des feuilles de route complexe, Duo Planner a vocation à éliminer des heures d’analyse manuelle », promet Sarah Waldner, directrice senior, responsable gestion produit chez GitLab. Reste à voir l’usage qu’en feront les « PM ». Comme l’avait évoqué Sabrina Farmer, CTO de GitLab, il n’est donc pas question d’automatiser des tâches de programmation. L’éditeur se concentre sur l’automatisation des fonctions de planification et d’analyse de la sécurité du code. La directrice technique estimait pour sa part que la revue de code assisté par l’IA générative permet d’obtenir environ 10 % de gain de productivité. Toutefois, dans un mode expérimental, GitLab propose un catalogue pour faciliter l’intégration de sa plateforme avec les assistants de programmation. L’éditeur les veut (presque) tous : Claude Code, Codex d’OpenAI, Gemini CLI de Google, Amazon Q Developer et OpenCode. Pour l’instant, seuls Claude Code et OpenAI Codex sont inclus dans la souscription GitLab Enterprise. L’éditeur compte étendre ce mode de facturation à d’autres outils du marché. GPT-5, lui, est accessible en option depuis GitLab Duo Agentic Chat. L’AI Catalog est aussi un endroit où les usagers peuvent partager leurs propres agents IA, les outils et les prompts qui les animent. Analyse de risques, des causes profondes d’un problème affectant un pipeline CI, revue de code, assistant de documentation… plusieurs prototypes sont déjà disponibles. Pour l’instant, l’éditeur propose son serveur et son client MCP, mais n’a pas encore lancé un registre de serveurs, comme l’a fait GitHub. Voilà pour les fonctionnalités d’IA générative. Certaines d’entre elles s’appuient sur plusieurs fonctionnalités attendues par les équipes DevOps et DevSecOps. En bêta, cette version 18.5 introduit une interface Web pour faciliter l’exploration de dépôt Maven sans avoir à configurer des appels API. Il est possible de visualiser 20 registres virtuels. Cela va de pair avec une nouvelle interface en cours de déploiement. Elle doit centraliser l’accès aux fonctions clés de la plateforme.