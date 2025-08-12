Départ de Thomas Dohmke : Microsoft finit d'absorber GitHub

« Après près de quatre ans en tant que PDG, je quitte GitHub pour redevenir fondateur d’une startup », a dévoilé Thomas Dohmke, le 11 août 2025, sur LinkedIn.

L’annonce du départ du responsable allemand n’est pas si anodine que laisse paraître la lecture de ce message. Il ne sera pas remplacé. « GitHub et son équipe de direction poursuivront leur mission au sein de l’organisation CoreAI de Microsoft », précise-t-il, dans un billet de blog. « De plus amples détails seront communiqués prochainement. Je resterai en poste jusqu’à la fin de l’année 2025 afin d’accompagner la transition ».

Pour rappel, Microsoft a acquis GitHub en 2018 pour 7,5 milliards de dollars. La société revendiquait alors 25 millions de dépôts de code et 28 millions d’utilisateurs. Sept ans plus tard, 150 millions de développeurs ont créé un compte sur la plateforme et plus d’un milliard de repositories. Surtout, GitHub Actions serait servi plus de 3 milliards de minutes par mois. Plus de 4 millions d’entreprises, 90 % du Fortune 100, motorisent leur SCM avec GitHub.

La filiale a gardé une forme d’indépendance tout ce temps alors même que Microsoft proposait à travers Azure DevOps des outils concurrents et complémentaires. Mais l’essor fulgurant de GitHub Copilot, qui en à peine deux ans a réuni plus de 20 millions d’utilisateurs payants, semble changer la donne.

Comme prévu, GitHub intègre le groupe Microsoft CoreAI Il faut dire que Gemini CLI, Amazon Q Developer, Cursor, Windsurf, Tabnine, GitLab Duo sont autant de solutions concurrentes. L’organisation que rejoindra GitHub en fin d’année, CoreAI-Platform & Tools, a été créée au début du mois de janvier. Satya Nadella expliquait dans un billet de blog que la division rassemblerait Azure AI Foundry, GitHub et VS Code, ainsi qu’autres outils et services d’infrastructure « pour exécuter des applications et des agents IA ». Une usine d’IA agentique, donc. « Ce groupe développera également GitHub Copilot, créant ainsi une boucle de rétroaction étroite entre le produit phare axé sur l’IA et la plateforme d’IA afin de dynamiser la pile et sa feuille de route », écrivait alors Satya Nadella. Jay Parikh a été nommé à la tête de cette entité. Le vice-président directeur de CoreAI était auparavant le CEO de Lacework (acquis par Fortinet), membre du comité de direction d’Atlassian et ex-responsable de l’ingénierie chez Meta. Il a sous sa direction Eric Boyd, Jason Taylor, Julia Luison, Tim Bozarth et « leurs équipes respectives ». Ce sont les gérants des divisions infrastructure IA, plateforme IA, Développeur (DevDiv : Visual Studio, VS Code, Azure DevOps, les SDK .NET et Python) et le chef de l’organisation ingénierie CoreAI. Thomas Dohmke était déjà sous la supervision de Julia Luison, la directrice de la division développeur. Toutefois, selon Axios, Mario Rodriguez, actuel Chief Product Officer chez GitHub rapportera à Asha Sharma, la vice-présidente de la plateforme IA chez Microsoft. Microsoft CoreAI vient de recruter Lewis Liu, ancien directeur produit des API Gemini et de Vertex AI chez Google Cloud, comme responsable produit.

Les développeurs expriment leurs craintes Certains avaient émis des craintes quant à l’avenir de GitHub après sa prise de contrôle par Microsoft. Cette fois-ci, les commentaires concernent majoritairement le potentiel usage des données présentes dans les dépôts pour entraîner davantage le moteur de GitHub Copilot. Microsoft, sa filiale et son partenaire OpenAI ont déjà utilisé le contenu de dépôts open source pour entraîner leurs modèles. La firme de Redmond avait alors annoncé une politique pour protéger les entreprises en cas de procès et un moyen de citer les projets d’où provient le code source. D’autres s’inquiètent que le cœur du système de GitHub –, le système de gestion de versions de code et l’outil d’orchestration et d’exécution de pipelines CI/CD GitHub Actions – soit délaissé par le groupe CoreAI. « Satya Nadella, GitHub n’est pas seulement Copilot. Les outils de collaboration et l’hébergement du code et de ses versions sont toujours critiques. S’il vous plaît, veuillez reconsidérer cette décision », écrit sur X, Corey Ward, cofondateur et CTO de Project Read AI, ex-développeur Web chez Figma. La possible perte d’agilité que conférait l’indépendance partielle de GitHub par rapport à sa maison mère revient également dans les discours des internautes. De grands groupes, dont Air France KLM, ont déjà fait le choix de combiner GitHub et les infrastructures de Microsoft Azure. Justement, sur LinkedIn, Caitlin Brainard, Senior Associate chez PwC, recommande à Microsoft de se concentrer sur les apports de GitHub, GitHub Security et Actions. De réussir l’intégration avec les produits incorporés dans CoreAI et de conserver l’esprit agile de la filiale.